Ayçiçek yağı ile ilgili flaş fiyat açıklaması!

Ayçiçeği yağı ile ilgili flaş açıklama! Alımlarda günlük değişken avans fiyatı uygulanacağını belirten Recep Konuk, "Biz Konya çiftçisinin ayçiçeğini çok sevdiğini biliyoruz. Üretici bir ürünü niye sever? Kazanırsa sever. 2012de ham yağ fabrikamızın ilk alımını yaptığı sene Konya Şeker, ayçiçeği alım fiyatını bin 400 lira/ton olarak açıklamıştı. Bugün Konya Şekerin açıkladığı fiyat o günkü fiyatın yüzde 360 üzerinde bir fiyattır. Biz hepimiz üreticiyiz ve biliyoruz, ürettiğimiz hiçbir ürünün fiyatı 10 yılda ayçiçeği kadar artmadı. Üreticinin ürettiği ayçiçeğinden üretilen yağın fiyatı da bu artışın çok gerisinde kaldı. Mesela 2012 sonunda rafine ayçiçeği yağının fiyatı 6 liranın biraz üzerindeydi, bugün bizim raf fiyatımız 15 liranın biraz üzerinde yani ayçiçeği yağı fiyatındaki artış yüzde 150lerde kalmasına rağmen ayçiçeği alım fiyatımız yüzde 360 civarında oldu. Benzer durum ham yağ içinde geçerlidir. Şeker için de geçerlidir." diye konuştu.

Konya Şeker ayçiçeği avans fiyatlarını açıklayarak ayçiçeği alımına başladı. Taşpınar, Oğuzeli, Yarma, Hotamış, Kolukısa, İsmil ve Çumra olmak üzere 8 kantar ile Altınekin Hamyağ Fabrikasında ve Evlik Lisanslı Depoların Çumra, İsmil, Karapınar şubelerinde bugün başlayan ayçiçeği alımlarında uygulanacak günlük avans fiyatlar 44 yağ ve 8 nem oranındaki ayçiçeği için 5 bin 368 lira /ton, 45 yağ ve 8 nem ayçiçeği için 5 bin 450 lira /ton, 50 yağ ayçiçeği için 5 bin 859 lira /ton olarak belirlendi.

Peşin ödeme seçeneğinde ürün bedelinin yüzde 30unu teslimde ödenirken, bakiyesini 45 gün içinde üreticinin hesabına yatırılacak. Üreticiye 120 güne kadar vade seçeneği sunan Konya Şeker, ödeme tercihini bu seçenekten yana kullanan üreticiye ise ton başına 204,38 lira vade farkı ödemesi yapacak. Ayçiçeğini 60 gün vade seçeneği ile Konya Şekere teslim edecek olan üreticiler ton başına 40,88 lira vade farkı alırken, 90 gün vadeli ödemede ton başına vade farkı ödemesi 122,63 lira olacak.

İÇ PİYASADA FİYATLAR OLUŞURKEN BİRÇOK ETMEN VAR

10'uncu kez ayçiçek alımının yapıldığını belirten Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, '' Konya Şeker bu sene 10uncu kez ayçiçeği alımı yapacak. Ayçiçeği piyasası pancar ya da buğday piyasası gibi ülkemizin kendi iç dinamiklerince belirlenen bir piyasa değil. Bunun sebebi ülkemizin yağlı tohumlarda net ithalatçı konumunda olması. İç piyasada fiyatlar oluşurken ya da belirlenirken birçok etmen var. İthal ürüne gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağı, ithal ürünün uluslararası piyasalarda oluşan fiyatı, döviz kurunun seviyesi bunların hepsi maalesef içerideki fiyatı etkiliyor. Bu fiyatlar çiftçinin ürettiği ayçiçeğini alıp işleyen işletmelerin haksız rekabetle karşı karşıya kalmaması açısından önemli dedi.

Alımlarda günlük değişken avans fiyatı uygulanacağını belirten Konuk, ''Biz Konya çiftçisinin ayçiçeğini çok sevdiğini biliyoruz. Üretici bir ürünü niye sever? Kazanırsa sever. 2012de ham yağ fabrikamızın ilk alımını yaptığı sene Konya Şeker, ayçiçeği alım fiyatını bin 400 lira/ton olarak açıklamıştı. Bugün Konya Şekerin açıkladığı fiyat o günkü fiyatın yüzde 360 üzerinde bir fiyattır. Biz hepimiz üreticiyiz ve biliyoruz, ürettiğimiz hiçbir ürünün fiyatı 10 yılda ayçiçeği kadar artmadı. Üreticinin ürettiği ayçiçeğinden üretilen yağın fiyatı da bu artışın çok gerisinde kaldı. Mesela 2012 sonunda rafine ayçiçeği yağının fiyatı 6 liranın biraz üzerindeydi, bugün bizim raf fiyatımız 15 liranın biraz üzerinde yani ayçiçeği yağı fiyatındaki artış yüzde 150lerde kalmasına rağmen ayçiçeği alım fiyatımız yüzde 360 civarında oldu. Benzer durum ham yağ içinde geçerlidir. Şeker için de geçerlidir diye konuştu.