Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme!

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaklaşık 3 milyon 500 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinde hasat büyük ölçüde sona erdi. Bölgede nisan ayında ekilen ayçiçekleri, aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle danelerini istenilen ölçüde dolduramadı.
Bazı çiftçiler, ürünlerini sulayarak verimi artırmak için büyük çaba sarf etti. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kentte bu yıl 950 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını söyledi. 100 bin dekar alanda sulu tarım yapıldığını belirten Aksoy, şu anda verimin ortalama dekar başına 175 kilogram civarında olduğunu bildirdi. İklim değişikliklerine bağlı olarak bu sezon rekoltede düşüş yaşandığını dile getiren Aksoy, "Bizim bu seneki rekoltemiz 180- 185 bin ton civarında. Sadece ilimizde yaklaşık 20 bin ton düşüşümüz olacak" dedi. Suyun doğru kullanımının önemine işaret eden Aksoy, şöyle konuştu: "Sulanabilir alanları artırırsak Kırklareli'nde verimi dekar başına 400 kilograma kadar çıkarabiliriz ayçiçeğinde. 950 bin dekar alanın tamamını sulanabilir yapmayı başarırsak Türkiye üretiminin herhalde ikincisi ya da birincisi olacağız. Sulu tarımı teşvik etmemiz gerekiyor. Trakya özel bir bölge. Trakya ile Anadolu'yu kıyaslayamayız. Anadolu'nun birçok yerinde su olmadan hiç verim alamazsınız ancak Trakya'da kuru tarımla ayçiçeğinde 100 kilogram ortalama alabiliyoruz en kötü arazilerde. Trakya'nın özel durumu, ekolojik durumu, yağış durumu Anadolu'dan çok iyi." Aksoy, Kırklareli'nin ülke ayçiçeği üretiminde beşinci sırada bulunduğunu da sözlerine ekledi.