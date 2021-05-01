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Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme!

AA |  01 Mayıs 2021 Cumartesi - 12:37 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 12:37

Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili harekete geçildi. Ayçiçek yağında fiyatlar gerilemeye başladı. Yağ fiyatlarını düşürmek için düğmeye basıldığını ifade eden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, 5 litrelik ayçiçek yağının 69 liraya gerilediğini ifade etti. Güldal, ayrıca bu kapsamda dış alım yöntemiyle getirilen ham yağı rafine olarak tüketicilere sunmaya başladıklarını ve toplamda 6 bin ton ayçiçeği yağı tedarik ettiklerini kaydetti.


Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü  Ahmet Güldal, kurumun piyasa girmesiyle 69 lira civarında olan 5 litrelik  ayçiçeği yağı fiyatlarında gerileme gözlemlediklerini bildirdi. 
 
Güldal, AA muhabirine, ayçiçeğinde arz açığı yaşandığını, bunun da  ayçiçeği yağı ihtiyacını beraberinde getirdiğini söyledi. Salgın şartlarından dolayı dünya fiyatlarının artmasının da iç  piyasadaki ayçiçeği yağı fiyatlarına yansıdığına, dış piyasa ve döviz kurunun da  etkileriyle fiyatların beklenmedik ölçüde yükseldiğine işaret eden Güldal, piyasa  regülasyonu amacıyla TMO'ya ayçiçeği yağı tedarik yetkisi verildiğini dile  getirdi.
 
Güldal, bu kapsamda dış alım yöntemiyle getirilen ham yağı rafine  olarak tüketicilere sunmaya başladıklarını ve toplamda 6 bin ton ayçiçeği yağı  tedarik ettiklerini bildirdi. Güldal, şöyle devam etti: "5 litrelik ambalajlarla 59 liraya piyasadaki en uygun fiyatlı  ayçiçeği yağını satışa sunduk. 3 haftalık süre boyunca 2 bin tonun üzerinde  rafine yağı piyasaya arz ettik. Tüketicilerimiz satış noktalarımızda ayçiçeği  yağına büyük rağbet gösteriyor. Halihazırda TMO'nun perakende satış noktalarında  ve PTTAVM üzerinden satışlarımız devam ediyor. Bütün tüketicilere ürünün  ulaşabilmesi için PTTAVM üzerinden de satışa başladık."
 
"Üretimin artacağını öngörüyoruz"
 
Marketlerden de TMO'nun ayçiçeği yağına talep olduğunu ve bunları  değerlendirdiklerini söyleyen Güldal, tavsiye edilen satış fiyatlarının esas  alınması kaydıyla bu talepleri de göz önünde bulundurduklarını ve ürünlerin kısa  sürede bazı marketlerde yer alacağını kaydetti.
 
Güldal, talebe göre toplu tüketim yerlerine de ayçiçeği yağı  tahsisinin söz konusu olacağı bilgisini vererek, "TMO'nun piyasa girmesiyle 69  lira civarında olan 5 litrelik ayçiçeği yağı fiyatlarında gerileme olduğunu  gözlemliyoruz." diye konuştu. Güldal, dünyada ve Türkiye'de bu yıl ayçiçeği ekilişlerinin daha fazla  olmasını ve üretimin artmasını öngördüklerini de sözlerine ekledi.
 

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