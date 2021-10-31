Ayçiçek yağı fiyatlarını etkileyecek flaş karar! Yüzde 16...

Bu yılın ilk sekiz ayında ayçiçeği tohumu ithalatının da yüzde 31 azalmasıyla birlikte 616 bin ton olarak gerçekleşti. Geçen sene ile kıyaslandığında dünyada ayçiçeği fiyatı ortalama yüzde 47 arttı. Dünya ayçiçeği piyasasında yaşanan gelişmeler ve döviz kurlarındaki artış da dikkate alınarak “ayçiçeği tohumu ham yağı” ithalatında yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisi bu yılın sonuna kadar yüzde 0, “ayçiçeği tohumu yağı ile teknik ve sınai amaçla kullanılan ham yağ” düzenlendi.