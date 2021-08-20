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Ayçiçeği yağı fiyatlarını etkiliyor! Ve başladı

AA |  20 Ağustos 2021 Cuma - 11:36 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 11:36

Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Ayçiçeği üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Edirne'de hasat başladı. Üreticiler ayçiçeğinde verimin güzel olduğuna vurgu yaptı. Ayçiçek hasadının verimli geçmesi halinde ayçiçeği yağı fiyatlarının bir miktar düşmesi bekleniyor.


Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin önemli  bölümünün yapıldığı Edirne'de hasat başladı. 
 
Nisan ve mayısta ekimi yapılan ve olgunlaşan, "doğanın sarı gelini"  olarak adlandırılan ayçiçekleri, biçerdöverler yardımıyla hasat ediliyor.
 
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl 909 bin 155  dekar alanda yetiştirilen ayçiçeği, kentte bu yıl yaklaşık 1 milyon dekarlık  alana ekildi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, erken ekim  yapılan bölgelerde ayçiçeği hasadının başladığını söyledi.
 
Hasadın kentin tamamında henüz başlamadığını belirten Arabacı, "Erken  ekilen yerlerdeki hasattan aldığımız bilgilere göre verim güzel. Geç ekilen  yerlerdeki verimle ilgili konuşmak için erken. Çünkü o bölgelerde hasat henüz  başlamadı. İnşallah oralarda da güzel verimler olur. Üreticimiz o kadar masraf  etti, emek verdi. İnşallah emeğinin karşılığını alır." dedi.
 
Arabacı, son dönemde görülen aşırı sıcakların mahsulü olumsuz  etkilediğini ifade etti.
 
Sıcakların, verimi de etkilemesini beklediklerini dile getiren  Arabacı, "Tane doldurma döneminde yağış almış olsaydık illaki verime olumlu  katkısı olurdu. Görüntü itibarıyla baktığımızda çok kötü değiller. Kötü olan  yerler de olacaktır ama genel olarak baktığımızda çok kötü değil. Hasat dönemi  tam anlamıyla başlasa daha net konuşacağız." diye konuştu.
 
Üretici bereketli bir hasat bekliyor
 
Merkeze bağlı Karabulut köyünde çiftçilik yapan Erkan Keser de  ayçiçeği alım fiyatlarına değindi. Fiyatların henüz açıklanmadığını belirten  Keser, "Yurt dışından ithal edilen ürünlere sıfır vergi uygulanmakta. Bir an  önce, hiç olmazsa daha önceki yıllarda uygulanan verginin yarısının uygulanmasını  ve fiyatlarımıza biraz yansımasını bekliyoruz. Son 45 günden beri yağış almıyoruz  fakat ürünler yine de idare etti, bugüne kadar dayandı. İnşallah rekolte çiftçiyi  üzmez." ifadelerini kullandı.
 
Çiftçi Levent Şakarer de 100 dönümlük alanda ayçiçeği üretimi  yaptığını söyledi. Ayçiçeğini 1 Nisan'da ektiğini, bahar yağmurlarının yardımıyla  ürünlerin iyi geliştiğini dile getiren Şakarer, şunları kaydetti. "Buğday hasat zamanı düşen yağmurlarda, ayçiçeğinde verim beklentimiz  çok yüksekti. Yağışlar çok güzeldi ilk başlarda. Temmuz ayının ortalarında  başlayan 40 dereceyi aşan sıcaklıklar verimi etkilemeye başladı. Yine de buna  şükür diyoruz. Bu kuraklığa rağmen verimlerimiz çok şükür iyi. Tarlayı biçince  belli olacak ama dekar başına tahminim 250 kilogram bizim bu civarda. Yağışlar  devam edip sıcaklar vurmasaydı 300 kilogramın üzerinde bir verim bekliyorduk.  Aşırı sıcaklar verimi bir hayli etkiledi."
 
Ayçiçeği hasadının eylül ortasına kadar sürmesi bekleniyor.
 

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