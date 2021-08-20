Ayçiçeği yağı fiyatlarını etkiliyor! Ve başladı

Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Ayçiçeği üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Edirne'de hasat başladı. Üreticiler ayçiçeğinde verimin güzel olduğuna vurgu yaptı. Ayçiçek hasadının verimli geçmesi halinde ayçiçeği yağı fiyatlarının bir miktar düşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Edirne 'de hasat başladı.

Nisan ve mayısta ekimi yapılan ve olgunlaşan, "doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçekleri, biçerdöverler yardımıyla hasat ediliyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl 909 bin 155 dekar alanda yetiştirilen ayçiçeği, kentte bu yıl yaklaşık 1 milyon dekarlık alana ekildi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, erken ekim yapılan bölgelerde ayçiçeği hasadının başladığını söyledi.

Hasadın kentin tamamında henüz başlamadığını belirten Arabacı, "Erken ekilen yerlerdeki hasattan aldığımız bilgilere göre verim güzel. Geç ekilen yerlerdeki verimle ilgili konuşmak için erken. Çünkü o bölgelerde hasat henüz başlamadı. İnşallah oralarda da güzel verimler olur. Üreticimiz o kadar masraf etti, emek verdi. İnşallah emeğinin karşılığını alır." dedi.

Arabacı, son dönemde görülen aşırı sıcakların mahsulü olumsuz etkilediğini ifade etti.

Sıcakların, verimi de etkilemesini beklediklerini dile getiren Arabacı, "Tane doldurma döneminde yağış almış olsaydık illaki verime olumlu katkısı olurdu. Görüntü itibarıyla baktığımızda çok kötü değiller. Kötü olan yerler de olacaktır ama genel olarak baktığımızda çok kötü değil. Hasat dönemi tam anlamıyla başlasa daha net konuşacağız." diye konuştu.

Üretici bereketli bir hasat bekliyor

Merkeze bağlı Karabulut köyünde çiftçilik yapan Erkan Keser de ayçiçeği alım fiyatlarına değindi. Fiyatların henüz açıklanmadığını belirten Keser, "Yurt dışından ithal edilen ürünlere sıfır vergi uygulanmakta. Bir an önce, hiç olmazsa daha önceki yıllarda uygulanan verginin yarısının uygulanmasını ve fiyatlarımıza biraz yansımasını bekliyoruz. Son 45 günden beri yağış almıyoruz fakat ürünler yine de idare etti, bugüne kadar dayandı. İnşallah rekolte çiftçiyi üzmez." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Levent Şakarer de 100 dönümlük alanda ayçiçeği üretimi yaptığını söyledi. Ayçiçeğini 1 Nisan'da ektiğini, bahar yağmurlarının yardımıyla ürünlerin iyi geliştiğini dile getiren Şakarer, şunları kaydetti. "Buğday hasat zamanı düşen yağmurlarda, ayçiçeğinde verim beklentimiz çok yüksekti. Yağışlar çok güzeldi ilk başlarda. Temmuz ayının ortalarında başlayan 40 dereceyi aşan sıcaklıklar verimi etkilemeye başladı. Yine de buna şükür diyoruz. Bu kuraklığa rağmen verimlerimiz çok şükür iyi. Tarlayı biçince belli olacak ama dekar başına tahminim 250 kilogram bizim bu civarda. Yağışlar devam edip sıcaklar vurmasaydı 300 kilogramın üzerinde bir verim bekliyorduk. Aşırı sıcaklar verimi bir hayli etkiledi."

Ayçiçeği hasadının eylül ortasına kadar sürmesi bekleniyor.