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Aycan Yanaç, Çeşme tatilinde

Aycan Yanaç, Çeşme tatilinde 'Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler' yarışmasında büyük bir hayran kitlesine kavuşan Aycan Yanaç, yaz tatiline Çeşme’de devam ediyor.
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