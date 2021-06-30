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Ayça Varlıer'in ilginç dansı güldürdü!
5 Temmuz’da Amerika'ya yerleşecek olan Ayça Varlıer, önceki gün anne evinin bulunduğu Yalıkavak’taki Yelken by Beach’te görüntülendi. Balıklama atlama stilinde başarılı olduğu görülen oyuncu dansıyla dikkat çekti.
Bodrum’daki son günlerini ailesine ayıran oyuncu Ayça Varlıer, sevdikleriyle beraber deniz keyfi yaptı. Günü yakınlarıyla beraber geçiren oyuncunun keyfine diyecek yoktu.
Bodrum’daki son günlerini ailesine ayıran oyuncu Ayça Varlıer, sevdikleriyle beraber deniz keyfi yaptı. Günü yakınlarıyla beraber geçiren oyuncunun keyfine diyecek yoktu.