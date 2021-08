Güldür Güldür Show'un ekibine Toygan Avanoğlu ile Ayça Damgacı dahil oldu. Öte yandan Güldür Güldür ekibi, eylül ayında başlayacak yeni yayın dönemi için 8 Eylül Çarşamba günü yeniden seyircili çekimlere başlıyor. Ayça Damgacı kimdir? Güldür Güldür ekibine katılan Ayça Damgacı nereli, kaç yaşında, oynadığı diziler neler?

Ayça Damgacı kimdir?

Ayşe Damgacı, 1973 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İktisat Fakültesinde okurken oyuncu olmaya karar vermiş ve Şahika Tekand Oyunculuk ve Sanat Stüdyosunda eğitim almıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

2008 senesinde başından geçmiş olan olaylar ile ilgili senaryosunu yazıp başrolünü oynadığı Gitmek isimli sinema filmi ile tanınmış ve birçok ödül almıştır.

Göçebe Şarkılar isimli bir grupta vokallik yapan Ayça Damgacı bugüne kadar İlk Bakışta Aşk, Işık, Ay Lav Yu, Gitmek, 72. Koğuş, Unutma Beni İstanbul, Gece, Yaktın Beni, Yozgat Blues, Güldünya, Canım Ailem, Aramızda Kalsın ve O Hayat Benim gibi projelerde rol almıştır.

Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Avlu adlı dizide Hasret karakterine hayat veren Ayşe Damgacı, 1.60 metre boyunda, 78 kilodur.

Ödülleri

2009 – Tetouan Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Gitmek: Benim Marlon And Brandom2008 – 27.İstanbul Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Gitmek: Benim Marlon And Brandom

2008 – 14.Saraybosna Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Gitmek: Benim Marlon And Brandom

2008 – 15. Uluslararası Altın Koza Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Gitmek: Benim Marlon And Brandom

Senaryosunu yazdığı film

2008 – Gitmek: Benim Marlon And Brandom

Ayşe Damgacı’nın rol aldığı diziler

2018 – Avlu (Hasret)

2015-2016 – O Hayat Benim (Muzaffer)

2013-2014 – Aramızda Kalsın (Hatçik)

2009 – Güldünya (Aynur)

2008-2009 – Canım Ailem (Fitnat)

Ayşe Damgacı’nın rol aldığı filmler

2017 – Shall No One Hold My Hand! (Mualla)

2017 – Ay Lav Yu Tuu (Fehime)

2015 – Yaktın Beni (Maria)

2014 – Gece (Alev)

2013 – Şimdiki Zaman (Müşteri)

2011 – Yozgat Blues (Neş’e)

2010 – Unutma Beni İstanbul

2010 – 72. Koğuş (Kara Ayşe)

2009 – Ay Lav Yu (Fehime)

2008 – Gitmek: Benim Marlon And Brandom (Ayça)