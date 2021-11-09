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Ayça Ayşin Turan'ın babası hayatını kaybetti!

09 Kasım 2021 Salı - 12:51 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 12:55

'Ada Masalı' dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın babası hayatını kaybetti.


Bu zamana kadar rol aldığı her projedeki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde Star TV'de yayınlanan Ada Masalı dizisinde Haziran rolünü oynayan Ayça Ayşin Turan, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı.
 
BABASINI KAYBETTİ 
 
Uzun süredir dizi çekimleri için İzmir'de olan güzel oyuncunun babası yaşamını yitirdi. Aldığı ani ölüm haberiyle yıkılan oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.
 
Geçtiğimiz aylarda Marie Claire Dergisi'ne konuşan Ayça Ayşin Turan, "Kendimi bildim bileli hiç yalnız kalmadım; yalnızlık hissetmedim. Kalabalık bir ailede doğmanın konforunu hep hissettim. En yakın arkadaşlarım hep kardeşlerim oldu" ifadelerini kullandı.
 
"ZORLUKLARA TAKILIP KALMIYORUM" 
 
Yaşadığı zorlukların üstesinden nasıl geldiğini anlatan Turan, "Başta üzülsem de 'Hayırlısı bu' diyorum. Zorluklara takılıp kalmıyorum. Yol uzun; konunun üstünden atlayıp, gelecek güzel günlere konsantre oluyorum" şeklinde konuştu.
 

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