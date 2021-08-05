Ayça Ayşin Turan: Zorluklara takılıp kalmıyorum

'Dinle Sevgili', 'Meryem', 'Zemheri' ve 'Arıza' dizilerinde rol alan, şimdilerde 'Ada Masalı' ile ekranlarda olan Ayça Ayşin Turan, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Marie Claire Dergisi'ne konuşan Ayc¸a Ays¸in Turan, "Kendimi bildim bileli hiç yalnız kalmadım; yalnızlık hissetmedim. Kalabalık bir ailede doğmanın konforunu hep hissettim. En yakın arkadaşlarım hep kardeşlerim oldu" ifadelerini kullandı.

"UMARIM BİR GÜN HEDEFİM GERÇEKLEŞİR"

2011 yılında 'Dinle Sevgili' dizisinde hayat verdiği 'Gülfem' rolüyle tanınan Turan, "Rollerimin oyunculuğumun sınırlarını çok zorlayacağı karakterler olsun istiyorum. Umarım bir gün hedefim gerçekleşir" açıklamasını yaptı.

28 yaşındaki güzel, "Ünlü ya da popüler olmakla alakalı bir durumum yok. Bu yaptığımız işin getirisi. Benim isteğim iyi bir oyuncu olarak anılmak, kalıcı olmak" dedi.

"ZORLUKLARA TAKILIP KALMIYORUM"

Yaşadığı zorlukların üstesinden nasıl geldiğini anlatan Turan, "Başta üzülsem de 'Hayırlısı bu' diyorum. Zorluklara takılıp kalmıyorum. Yol uzun; konunun üstünden atlayıp, gelecek güzel günlere konsantre oluyorum" şeklinde konuştu.