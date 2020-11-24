Aybüke Yalçın kimdir? Aybüke Yalçın nasıl öldü, kim öldürdü? Öğretmenler Günü’nde unutulmadı!

Aybüke Yalçın kimdir? Aybüke Yalçın nasıl öldü? Öğretmen olarak görev yaptığı sırada Batman'da 22 yaşındayken teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Aybüke öğretmen, Öğretmenler gününde unutulmadı.

Aybüke Yalçın kimdir? 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde şehit olan öğretmenler bir kez daha anılıyor. Şehit öğretmen Aybüke Yalçın da simge olan öğretmenlerden biri oldu. 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu.

AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

1994 yılında Çorum Osmancık'ta dünyaya gelen Aybüke Yalçın, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nin Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olmuş, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine atanmıştı. Atandığını öğrendiğinde ise sevincini sosyal medyadan ''Öğretmen oldum ben'' paylaşımıyla duyurmuştu.

Müzikoloji bölümünde yüksek lisansa başlayan Yalçın, 9 Haziran 2017 tarihinde Batman'da teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit oldu.

9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehadetinin 3. yılında anılırken, acısı halen daha tazeliğini koruyor.