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Aybüke Pusat'tan iddialı pozlar! 'Peki bunu görmüş müydünüz?'

Genç oyuncu Aybüke Pusat, bir dergi çekimi için verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncun pozlarını hayranları beğeni yağmuruna tuttu.

Aybüke Pusat'tan iddialı pozlar! 'Peki bunu görmüş müydünüz?' Bir dönem ekranlara gelen ‘Medcezir’ isimli diziyle yıldızı parlayan Aybüke Pusat, bir dergi için objektiflerin karşısına geçti. Pusat, birbirinden iddialı pozlar verdi.
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