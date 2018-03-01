Özellikle Söz dizisindeki başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Aybüke Pusat'ın hayatına ilişkin bilgileri derledik. Güzelliğiyle büyüleyen Aybüke Pusat'ın yaşı, eğitimi, kariyeri gibi pek çok bilgi merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Aybüke Pusat kimdir? Sorusunun cevabı...
AYBÜKE PUSAT KİMDİR?
20 Mayıs 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen güzel oyuncu Hacettepe Üniversitesi'nde Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü mezunudur. Dans ve piyano eğitimleri aldıktan sonra balerin olmayı tercih etmiştir. Daha sonra eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde devam ettirme kararı almıştır.
2014 yılında düzenlenen Elidor Miss Turkey yarışmasında 3.seçilerek dereceye girmiştir. Kariyerine oyuncu olarak devam etmeye karar veren Pusat, Medcezir dizisi ile oyunculuğa adım atmıştır. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizinin kadrosunda yer almıştır.
2017 yılına gelindiğinde Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam eden dizide Doktor Bahar karakteri ile büyük çıkış yakalamıştır. Söz dizisi başrollerini Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür gibi isimlerle başrolü paylaşmaktadır.