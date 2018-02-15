AYBİR'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı, Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek "Ülkemizde ve bölgemizde güvenliğin ve kalıcı barışın teminini amaçlayan ve Suriye'nin Afrin bölgesinde odaklanmış bölücü PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı tamamen bir nefsi müdafaa hareketi olup, uluslararası hukuka da tamamen uygundur." ifadelerini kullandı.

Balcı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin güvenliği ve bölge barışı bakımından büyük önem arz eden harekatı AYBİR olarak yürekten desteklediklerini vurguladı. Türkiye'nin, insanlık dışı bölücü terörden son 34 yılda büyük acılar çektiğini belirten Balcı, maddi kayıpların yanı sıra binlerce kişinin şehit ve gazi olduğunu aktardı.

Balcı, yaşlı, kadın, bebek olmak üzere binlerce masumun kurşun ve bombaların hedefi haline geldiğine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Terörden aslında en fazla zararı, terör nedeniyle gelişme imkanından da mahrum kalan bölge halkı görmüştür. Türkiye'nin hemen sınırı boyunca bir terör koridorunun oluşturulmaması hususunda tüm uyarı ve diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalması neticesinde zaruri hale gelen esas itibarıyla ülkemizde ve bölgemizde güvenliğin ve kalıcı barışın teminini amaçlayan ve Suriye 'nin Afrin bölgesinde odaklanmış bölücü PKK /PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı tamamen bir nefsi müdafaa hareketi olup, uluslararası hukuka da tamamen uygundur."

Milli meselelerde de daima milletle omuz omuza olmaya devam edeceklerine dikkati çeken Balcı, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, ilim ve fikir adamları olarak, ülkemize ve özellikle kaosun hakim olduğu Suriye sınırında yaşayan halkımıza yönelik büyük bir tehdit oluşturan terörizmin önlenmesi bakımından zorunlu bir hal alan Zeytin Dalı Operasyonu'nu destekliyoruz. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, gazilerimize de Allah'tan acil şifa diliyoruz. Türk milleti şanlı tarihimizde yerini alan şehit ve gazilerimizi unutmayacak, daima şükran ve minnetle anacaktır. Allah Türk askerini muzaffer eylesin."