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AYBİR'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

AA |  15 Şubat 2018 Perşembe - 14:40 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 14:43

İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı, Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek "Ülkemizde ve bölgemizde güvenliğin ve kalıcı barışın teminini amaçlayan ve Suriye'nin Afrin bölgesinde odaklanmış bölücü PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı tamamen bir nefsi müdafaa hareketi olup, uluslararası hukuka da tamamen uygundur." ifadelerini kullandı.


Balcı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada,  Türkiye'nin güvenliği ve bölge barışı bakımından büyük önem arz eden harekatı  AYBİR olarak yürekten desteklediklerini vurguladı. Türkiye'nin, insanlık dışı  bölücü terörden son 34 yılda büyük acılar çektiğini belirten Balcı, maddi  kayıpların yanı sıra binlerce kişinin şehit ve gazi olduğunu aktardı.
 
Balcı, yaşlı, kadın, bebek olmak üzere binlerce masumun kurşun ve  bombaların hedefi haline geldiğine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:
 
"Terörden aslında en fazla zararı, terör nedeniyle gelişme imkanından  da mahrum kalan bölge halkı görmüştür. Türkiye'nin hemen sınırı boyunca bir terör  koridorunun oluşturulmaması hususunda tüm uyarı ve diplomatik girişimlerin  sonuçsuz kalması neticesinde zaruri hale gelen esas itibarıyla ülkemizde ve  bölgemizde güvenliğin ve kalıcı barışın teminini amaçlayan ve Suriye'nin Afrin  bölgesinde odaklanmış bölücü PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik  başlatılan Zeytin Dalı Harekatı tamamen bir nefsi müdafaa hareketi olup,  uluslararası hukuka da tamamen uygundur."
 
Milli meselelerde de daima milletle omuz omuza olmaya devam  edeceklerine dikkati çeken Balcı, şunları kaydetti:
 
"Bu bağlamda, ilim ve fikir adamları olarak, ülkemize ve özellikle  kaosun hakim olduğu Suriye sınırında yaşayan halkımıza yönelik büyük bir tehdit  oluşturan terörizmin önlenmesi bakımından zorunlu bir hal alan Zeytin Dalı  Operasyonu'nu destekliyoruz. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet,  ailelerine ve milletimize başsağlığı, gazilerimize de Allah'tan acil şifa  diliyoruz. Türk milleti şanlı tarihimizde yerini alan şehit ve gazilerimizi  unutmayacak, daima şükran ve minnetle anacaktır. Allah Türk askerini muzaffer  eylesin."

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