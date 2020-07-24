Ayasofya'ya yeşil sancaklar asıldı! Yeşil sancak ne anlama geliyor?

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte 86 yıl aranın ardından yeniden ibadete açıldı. Ayasofya Camii minberinin sağ ve sol iki yanına yeşil sancak asıldı. Peki, Ayasofya'ya asılan yeşil sancak ne anlama geliyor? İşte yeşil sancak anlamı...

Tüm dünya Ayasofya -i Kebir Cami-i Şerifi'nın açılışına tanıklık ediyor. Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden ibadete açılmasına karar verilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ilk cuma namazı ile resmen açıldı. Ayasofya Camii minberinin sağ ve sol iki yanına yeşil sancak asıldı. Peki, Ayasofya'ya asılan yeşil sancak ne anlama geliyor? Yeşil sancak ne demek? İşte yeşil sancağın anlamı...

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden ibadete açılmasına karar verilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi resmen açıldı.

86 yıl sonra ibadet açılan Ayasofya Camii'nde ilk namazı kılındı. Tarihi ana tanıklık yapkmak isteyen pek çok kişi gece saatlerinden itibaren caminin çevresine gelmeye başladı.

Saat 13.07 itibariyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minarelerinden 4 farklı müezzin önce sala okudu. Minerelerden yükselen selaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Fatiha Süresi ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu ve Türkçe dualar edildi. Ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi minarelerinden 4 müezzin ezan okudu ve ilk namaz eda edildi.

Cuma namazı gürüntülerinde Ayasofya'ya asılan yeşil sancak dikkat çekti.

AYASOFYA'YA ASILAN YEŞİL SANCAK NE ANLAMA GELİYOR?

Ayasofya Camii minberine yeşil sancak asıldı. Ayasofya Camii’nin asılan yeşil sancak fethin sembolü olarak kabul görmektedir.

Yeşil zemin üzerinde üç beyaz hilal bulunmaktadır. Bu üç hilal üç kıta olan Avrupa , Asya ve Afrika 'yı temsil etmektedir.

Osmanlı “Fetih" geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına kılıç konulurdu.

Yeşil sancak, islamiyetin hakimiyetini temsil etmektedir.