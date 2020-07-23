Ayasofya tarihi güne hazır! İçeriden ilk görüntüler paylaşıldı

Gelen bir son dakika haberine göre; 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'da ilk namaz kılınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Cuma namazı ile açılacak Ayasofya Camii'ne geldi. MHP Lideri Devlet Bahçeli de incelemelerde bulunmak üzere Ayasofya'ya geldi. Erdoğan ve Bahçeli son incelemelerde bulunuyor. Ayasofya Camisi'ne "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı