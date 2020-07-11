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Ayasofya'nın ibadete açılması kararı Moritanya'da sevinçle karşılandı

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 0:47 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 0:47

Moritanya'da halk Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sevinç ve memnuniyetle karşıladı.


Başkent Novakşot'ta, İstanbul'un fethinin sembolü ve İslam dünyasında  büyük öneme sahip Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararından  ötürü dualar edildi.
 
Ayasofya'nın ibadete açılmasına çok sevindiklerini söyleyen bir grup  Novakşotlu, aldıkları bu güzel haber nedeniyle deve kurban etti.
 
Kararın ikinci bir fetih olduğuna, bu olayın İslam tarihinde yeni bir  sayfa açacağına ve Müslümanların birliğine vesile olacağına inandıklarını  belirten Moritanyalılar, Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a  teşekkür etti.
 

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