Ayasofya ne zaman müze oldu, neden müzeye dönüştürüldü? Ayasofya ibadete mi açılıyor?

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya’nın camiye tekrar döndürülmesi için başvuru yaptı. Danıştay 10. Dairesi başvuru dilekçesini ele almak için 2 Temmuz 2020 tarihinde duruşma yapılacağını bildirdi. İstanbul’daki Kariye Camii’nin karar için emsal teşkil edeceği belirtiliyor. Ayasofya’nın son günlerde gündem olmasının ardından Ayasofya ne zaman müze oldu? Ayasofya neden müzeye dönüştürüldü? Ayasofya ibadete m açılıyor? sorularına neden oldu.

İstanbul'un fethinin 577. yıldönümünde Ayasofya'da Fetih suresinin okunmasının ardından Ayasofya'nın cami olması konusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada, "Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna ancak ve ancak aziz milletimiz karar verir" ifadelerini kullanmıştı. Peki, Ayasofya ne zaman müze oldu? Ayasofya ibadete mi açılıyor?

AYASOFYA İBADETE Mİ AÇILIYOR? AYASOFYA'NIN CAMİİ OLMASI İÇİN BAŞVURU

Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberine göre, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, 2005, 2008, 2012, 2015, 2016 yıllarında çeşitli başvurular yapmıştı. 2020 tarihinde de Ayasofya'nın camii olması için başvuruda bulunduğu öğrenildi. 24 Kasım 1934 yılında Bakanlar Kurulu Kararı'nın iptali için açılan davada karar vermek için Danıştay 10. Dairesi'nin 2 Temmuz 2020'de konuyla alakalı duruşma yapacağı ve karar vereceği bildirildi.

AYASOFYA NE ZAMAN MÜZE OLDU?

1923'te cumhuriyetin ilanından sonra cami olarak kullanılmaya devam etse de, Ayasofya 1931'de kapatıldı. Ayasofya, Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ve Bakanlar Kurulu kararı ile 1935 yılında müzeye dönüştürülmüştür

Ayasofya Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından, 532-537 yılları arasında dönemine göre 5 yıl gibi kısa bir sürede İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür.