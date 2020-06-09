Ayasofya ne zaman ibadete kapatıldı? Ayasofya açılıyor mu?

Ayasofya tartışması, İstanbul'un fethinin 577. yıldönümünde Ayasofya'da Fetih suresinin okunmasının ardından başlamıştı. Ayasofya'nın cami olması konusu gündeme gelince, yapılan tartışmalardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazılı yaptığı açıklamada, "Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna ancak ve ancak aziz milletimiz karar verir" ifadelerini kullanmıştı. Ayasofya konusunda son olarak, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklama yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya'nın ibadete açılması için yapılacak çalışmalara ilişkin tarih verdi. Peki, Ayasofya neden, ne zaman kapatıldı? Ayasofya ibadete açılıyor mu?

Ayasofya ibadete açılıyor mu, sorusu birkaç günde ülke gündeminden düşmüyor. İstanbul’un Fethi’nde Ayasfoya’da Fetih Suresi’nin okunmasının ardından başlayan tartışma sürüyor. Ayasofya konusunda son olarak, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, açıklama yaptı ve Ayasofya'nın ibadete açılması için yapılacak çalışmalara ilişkin tarih verdi. Muş, ‘’Danıştay’da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır.’’ Dedi.

AYASOFYA'NIN CAMİİ OLMASI İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberine göre, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, 2005, 2008, 2012, 2015, 2016 yıllarında çeşitli başvurular yapmıştı. 2020 tarihinde de Ayasofya'nın camii olması için başvuruda bulunduğu öğrenildi. 24 Kasım 1934 yılında Bakanlar Kurulu Kararı'nın iptali için açılan davada karar vermek için Danıştay 10. Dairesi'nin 2 Temmuz 2020'de konuyla alakalı duruşma yapacağı ve karar vereceği bildirildi.

AYASOFYA CAMİ İBADETE AÇILSIN, SORU ÖNERGESİ TBMM’DEN GEÇMEDİ

"Ayasofya Cami’nin ibadete açılması" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesi, TBMM'den geçmedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, şu ifadeleri kullandı: Danıştay’da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır.

AYASOFYA NE ZAMAN MÜZE OLDU?

1923'te cumhuriyetin ilanından sonra cami olarak kullanılmaya devam etse de, Ayasofya 1931'de kapatıldı. Ayasofya, Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ve Bakanlar Kurulu kararı ile 1935 yılında müzeye dönüştürülmüştür

Ayasofya Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından, 532-537 yılları arasında dönemine göre 5 yıl gibi kısa bir sürede İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür.