Ayasofya mozaikleri ne olacak? Ayasofya freskleri ve mozaikleri ile ilgili görüşler

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını imzaladı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi akıllarda tek bir soru var: Ayasofya mozaikleri ne olacak? Ayasofya freskleri ibadete engel mi? İşte Ayasofya'nın değer biçilemeyen mozaikleri ile ilgili merak edilenler...

Danıştay'ın Ayasofya kararının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını imzaladı ve Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürülüğe girdi. Kararda Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildiği belirtildi. Bu kararın ardından pek çok kişi de Ayasofya mozaikleri ne olacak sorusunu araştırıyor. Ayasofya freskleri ibadete engel mi? Peki, Ayasofya mozaikleri ne olacak? Ayasofya mozaikleri ibadete engel mi? İşte Ayasofya'nın mozaikleri ile ilgili merak edilenler...

Ayasofya Camisi'nin, yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete 'de yayımlandı. Kararda, Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 1934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Danıştay 10. Dairesinin kararıyla iptal edildiği anımsatıldı. Bu kapsamda, Ayasofya Camisi'nin yönetiminin 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 35. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildiği belirtildi.

AYASOFYA MOZAİKLERİ NE OLACAK? AYASOFYA FRESKLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener , Ayasofya mozaiklerine ne olacağı hakkında yazmıştı.

Nedim Şener, Ayasofya mozaikleri hakkındaki endişeleri ilk olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sordu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “Ayasofya’daki mozaikler ve ibadet” konusu hakkında şunları söyledi:

“Biliyorsunuz, Ayasofya’nın mülkiyet yönünden tasarrufu Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesinde. Biz dini hizmetlerle ilgileniyoruz. Ancak Ayasofya’da bulunan mozaik ve resimlerle ilgili kişisel görüşüm yerine Din İşleri Yüksek Kurulu’nun kararı önemli olacaktır. Elbette oradaki tarihi eserlerin korunması ve tarihi eserlere zarar verecek bir durum olmaması önemli. Bu konuda yazılı başvuru yapıldığında, kurul bir karar açıklayacaktır.”

MOZAİKLER İBADETE ENGEL DEĞİL!

Nedim Şener, aynı soruyu eski Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Görmez’e de sordu. Diyanet İşleri BaşkanıMehmet Görmez şu cevabı verdi: