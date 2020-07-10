Ayasofya kararı ne zaman açıklanacak? Ayasofya camii kararı ne oldu?

Ayasofya kararı ile ilgili haberler yakından takip ediliyor. Ayasofya cami oldu mu, Ayasofya kararı ne oldu? Soruları yoğun bir şekilde aranıyor. Ayasofya camiye dönüştürülürse bir dizi işlemden geçirilecek. Peki, Ayasofya kararı ne zaman açıklanacak?

2 Temmuz’da Danıştay 10. dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan dava kapsamındaki duruşma geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Danıştay’ın, yeniden “ibadete açılması” tartışılan Ayasofya’yı 1934’te müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını bugün açıklaması bekleniyor. Verilen karar 30 gün içinde uygulanacak. Alınacak kararda iyim yöntemden birinin uygulamaya konulacağı belirtiliyor.

AYASOFYA KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği 2016 yılında ikinci kez Danıştay’a dava açmış, Ayasofya’nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 86 yıllık Bakanlar Kurulu kararının iptalini istemişti. Dernek karardaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait imzanın da sahte olduğunu öne sürmüştü. Danıştay 10. Dairesi’nin bugün bu davayı karara bağlaması bekleniyor. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi konu ile ilgili köşesinde şu açıklamaları yaptı:

Sosyal medyada Danıştay’ın ‘Ayasofya’nın cami olarak açılmasına karar verdiğine’ dair haberler üzerine bir araştırma yaptım. Danıştay’ın kararının 10 Temmuz Cuma günü açıklanması bekleniyor. Ancak Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar alınmış. Asıl önemli olan nokta buydu. Danıştay 10. Dairesi bu milletin 86 yıldır hasretle beklediği karar verdi. Ayasofya’ya vurulan yasaklar zincirini kaldırdı. Ancak kararın, yazılması ve imzaların tamamlanması sürecinden sonra açıklanması bekleniyor.

Danıştay 10. Daire’nin Ayasofya’nın cami olarak açılması kararını oybirliğiyle aldığı ve kararın 10 Temmuz Cuma günü açıklanacağı söyleniyor. Ayasofya mücadelesinde yarın tarihi bir gün.

HER İHTİMALE ÇALIŞILIYOR

Danıştay Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı bulur ve iptal ederse, Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasının önü açılmış olacak. Karar 30 gün içinde uygulanacak ve iki yöntemden biri uygulanacak. Takdir her iki formülde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olacak. Edinilen bilgiye göre birinci formül, Erdoğan’ın Ayasofya’yla ilgili bir kararname çıkarması yönünde olacak.İkinci formüle göre ise, Erdoğan Danıştay kararını direkt Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne uygulattırabilecek. Yüksek mahkemeden olumsuz bir karar çıkması durumunda ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya yeniden cami statüsü kazanabilecek ve ibadete açılabilecek. AK Parti’nin hukukçu milletvekilleri, her ihtimale karşı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi üzerinde de çalışıyor.