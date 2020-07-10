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Ayasofya kararı için "hayırlı olsun" mesajları

AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 20:28 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 20:28

Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması kararına ilişkin kabine üyeleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hayırlı olsun mesajlarını paylaştı.


Kabine üyeleri, İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Çelik  Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  "hayırlı olsun" notuyla sosyal medya hesabından duyurduğu Ayasofya'nın Diyanet  İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı  Kararı'na yer verdi.
 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından, "Hamdolsun. Çağ  kapatıp, yeni bir çağ açan Sultan Fatih'in emanetine sahip çıkmak için gecelerini  Ayasofya avlusunda, secdelerde geçirmiş bir neslin bayramıdır bugün. Teşekkürler  Cumhurbaşkanım." açıklamasında bulundu.
 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camisi'ne ilişkin  video ve Ayasofya'da dua ettiği bir fotoğrafı Twitter'dan paylaşarak, şunları  kaydetti:
"Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete  açılmasının önündeki engeli kaldıran Danıştay kararı hayırlı olsun. Bir dünya  mirası olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi titizlikle korunmaya devam  edilecektir."
 
Ersoy, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ülkeye ve millete  hayırlı olması temennisinde bulundu.
 
"Hayırlı uğurlu olsun"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri  Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik  Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesaplarından  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hayırlı olsun" notuyla sosyal medya hesabından  duyurduğu Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete  açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nı paylaştı.
 
Altun paylaşımında "Hayırlı uğurlu olsun. Allah sizi başımızdan eksik  etmesin Sayın Cumhurbaşkanım." ifadelerini kullandı.
 
Kalın, Ayasofya Camisi'nin fotoğrafına yer verdiği paylaşımına,  "Milletimizin basireti, Cumhurbaşkanımızın dirayeti sayesinde Ayasofya Camii  gerçek kimliğine kavuşuyor. Fatih'e ve ecdada selam olsun." notunu düştü.
 
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş da "Sayın Cumhurbaşkanım,  cesaretiniz, kararlılığınız ve liderliğinizle Ayasofya'nın zincirleri  kırılmıştır. Elhamdülillah, bu kararla bu topraklara milletimizin mührü bir kez  daha vurulmuştur." mesajını paylaştı.
 
AK Parti Sözcüsü Çelik ise paylaşımında "Egemenlik kayıtsız şartsız  milletindir." vurgusunu yaparak, "Cumhurbaşkanımızın dirayeti ile bu topraklar  bir özlemine daha kavuştu. Hayırlı olsun. Milletimiz varolsun." ifadelerine yer  verdi.
 

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