Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra devlet erkanı ve büyük bir cemaatle kılınan ilk cuma namazı ile ibadete açıldı. Cuma Namazı'nın ilk saflarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve devlet erkanı yar aldı. Kur'anı Kerim, Cuma Hutbesi, dualar ve anlamlı sembolik anlamlarıyla açıldı. İlk olarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tabelası asıldı. Müze olarak ziyaret edilen Ayasofya artık resmen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi oldu. Peki, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ne demek? Kebir kelimesinin anlamı nedir? İşte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Kebir kelimesinin anlamı hakkında merak edilenler
86 yıl boyunca müze olarak hizmet veren Ayasofya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ismiyle kılınan cuma namazı ile resmen ibadete açıldı. Girişe, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tabelası asıldı.
Kebir teriminin anlamı, caminin ön kapısına asılan 'Ayasofya Kebir Cami-i Şerifi' tabelasıyla beraber gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunarak, 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' yazan tabelayı açtı.
AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİFİ NE DEMEK?
Ayasofya Camisi'ne 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı.Caminin ön kapısına asılan "Ayasofya Kebir Cami-i Şerifi" yazılı tabelayı Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı. Tabelanın Türkçe ve İngilizce olduğu görülüyor.
AYASOFYA-İ KEBİR NE DEMEK?
Arapça kökenli bir kelime olan kebir kelimesi, büyük, ulu, yaşlı, yaşça büyük anlamlarına gelmektedir.
Ayasofya kelimesiyle birleştiği zaman Büyük Ayasofya Camii anlamına gelmektedir.