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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Regaip Kandili idrak edildi

AA |  19 Şubat 2021 Cuma - 0:33 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 0:33

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnsanlığın ve İslam aleminin savaşlar ve salgın hastalıklarla ve pek çok kötülükle, musibetlerle, felaketlerle, karşı karşıya kaldığı bir süreçten geçtiği şu günlerde bizlere düşen görev, sabrı kuşanmak, musibetler karşısında direnç göstererek ve zorluklarla mücadele etmektir. Asla yılmadan ve umutsuzluğa düşmeden istikamet üzere sebat etmektir." dedi.


İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk  perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi olan Regaip Kandili, İstanbul'da da idrak  edildi.
 
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Regaip  Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda Ayasofya-i Kebir  Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının ardından ilk Regaip Kandili programı  düzenlendi.
 
 Regaip Kandili Özel programı
 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kıldırdığı yatsı  namazının ardından başlayan ve pandemi kurallarına dikkat edilen "Regaip Kandili  Özel" programında, ilk olarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin dört mahfilinde  dört sela okundu.
 
Selanın ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve Mevlid-i  Şerif okundu. İlahilerin söylendiği ve salavatların getirildiği programda konuşan  Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hidayet ve rahmet kaynağı olan  Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ramazan ayını müjdeleyen mübarek üç ayların  başladığını hatırlattı.
 
Regaip gecesi dolayısıyla bir araya geldiklerini belirten Erbaş,  "Fatih Sultan Mehmet Han'ın yadigarı Ayasofya Cami Şerifi'nden, Akşemsettin  Hazretleri'nin kürsüsünden sizleri selamlıyorum. 'Regaip' kelimesi, 'bağış',  'ilahi ihsan' ve 'arzu edilen sevap' anlamında kulun Allaha rağbet etmesini ve  O'na yönelmesini' ifade etmektedir. Müslümanlar olarak her yıl içtenlikle  yaptığımız dualar, samimi tövbeler ve ibadetlerle ihya ederek huzur bulduğumuz  Regaip gecesi, bizlere tüm rağbetimizi Rabb'imize yöneltmemiz gerektiğini  hatırlatmaktadır." diye konuştu.
 
İnsanın değerinin arzu ettiklerinde gizli olduğuna dikkati çeken  Erbaş, arzu ve isteklerinin aynı zamanda istikametini belirlediğini ve müminlerin  kendilerini doğru yola iletmesi için günde 40 kez namazda Fatiha suresinde  Allah'a niyazda bulunduğunu dile getirdi.
 
Erbaş, bu geceyi kendilerine sunulmuş olan son bir fırsatmış gibi  görmek gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:
 
"Tüm istek ve arzumuzu Rabb'imize ve onun rızasına yönelterek  hayatımızı, davranışlarımızı ve istikametimizi kapsamlı bir muhasebeye tabii  tutalım. Nerede olduğumuzu, nerede durduğumuzu, nasıl yaşadığımızı ve nereye  doğru yol aldığımızı soralım kendimize. Ve Rabb'imizin şu ayetini hatırlayalım:  'Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden  ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah,  yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.' Hz. Ömer'in dediği gibi yapalım. Hesaba  çekilmeden önce kendimizi hesaba çekelim. Mahşerde mizana bırakmadan amellerimizi  kendimiz tartalım. Mümin, nefsini Allah adına hesaba çeken kimsedir. Dünyada  nefsini hesaba çekenlerin ahirette hesapları daha kolay olacaktır inşallah."
 
Prof. Dr. Erbaş, konuşmasında ayet ve hadislere yer vererek, İslam'ın  insanlara "zaman bilinci" kazandırmak üzere hayatı zamana göre planladığını ve  namaz, oruç, zekat, hac ve birçok ibadetin hep zamanın kıymetini ve önemini  hatırlattığına vurgu yaptı.
 
Erbaş, zor bir zamandan geçilen şu günlerde hayatlarını "hayırda  yarışmak" ve "iyilik yolunda koşturmakla" değerli kılma tavsiyesinde bulunarak,  hayatı ve zamanı değerli kılacak hususun iyilik olduğuna dikkati çekti.
 
Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de "Öyleyse hayırlarda yarışın", buyurduğunu  dile getiren Prof. Dr. Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:
 
"İmtihan dünyasının sonunda varacağımız yer Rabb'imizin huzurudur.  Onun huzuruna iyiliklerle, güzelliklerle varmak gerekir. İyilik ve hayırda  yarışmak, bir takva alametidir. Allah’a karşı sorumluluk şuurumuzun ifadesidir.  Bizleri Allah’ın rızasına ve cennetine kavuşturacak olan değer, takva bilincidir.  O’nun rızasını gözeterek yapacağımız iyiliklerdir. Allah bizden takva şuuru  istiyor. Bizlere hayırda yarışmak ve iyilik yolunda koşuşturmak gibi bir  sorumluluk yüklüyor. O halde içinde bulunduğumuz şu rahmet mevsiminde, zor  durumda olan kardeşlerimizin yanında olalım. Yetimin elini tutalım. Öksüze sırdaş  olalım. Yoksula yoldaş olalım. Mazlum ve mağdura kardeş ve tüm insanlığa iyilik  yolunda rehber olalım."
 
Üç ayların başlangıcı olan şu günlerde ve Regaib gecesinde gayelerinin  kulluk bilincini kuşanmak olması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Ali Erbaş, şunları  kaydetti:
 
"İnsanın Allah'a kulluktan uzaklaşması, gayesini ve istikametini  kaybetmesi demektir. İşte bu sebeple Rabb'imiz ölüm gelinceye kadar kulluk  bekliyor bizden. İnsanlığın ve İslam aleminin savaşlar ve salgın hastalıklarla ve  pek çok kötülükle, musibetlerle, felaketlerle, karşı karşıya kaldığı bir süreçten  geçtiği şu günlerde bizlere düşen görev, sabrı kuşanmak, musibetler karşısında  direnç göstererek ve zorluklarla mücadele etmektir. Asla yılmadan ve umutsuzluğa  düşmeden istikamet üzere sebat etmektir. Sabırla, azimle, yılmadan mücadele  etmektir. Rabbimiz, şu imtihan dünyasında sabrı kuşanan, sabırda yarışan ve zor  zamanlarda dayanışma içinde olan kullarını, ebedi âlemde sınırsız mükafatlarla  müjdelemektedir."
 
İnsanoğlunun fıtratı gereği zayıf ve aceleci oluşu sebebiyle zaman  zaman karamsarlığa ve ümitsizliğe sürüklenebildiğini belirten Erbaş, fakat  Allah'a gönülden iman eden bir mümin için asla ümitsizlik söz konusu olmadığını  dile getirdi.
 
Erbaş, insanların üzerlerine düşen sorumlulukları hakkıyla yerine  getirip halimizi Allah'a arz ederek ve O'nun merhametine iltica ettikleri sürece  Allah'ın onları bütün zorluklardan ve sıkıntılardan çıkış imkanı yaratacağını  söyledi.
 
Bu mübarek günler ve vakitlerin, Allah'ın ihsan ve inayetini talep  etmek için en güzel fırsatlar olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Bu gecelerde, Regaip  Gecesi’nde andından gelecek Miraç, sonra gelecek Berat Gecesi'nde, Kadir  Gecesi'nde ve ramazan gecelerinde ellerimizi açıp rabbimize yalvarmamız,  ibadetlerimize yoğunlaşmamız, inşallah kurtuluşumuza vesile olacaktır. Dua,  sonsuz kerem sahibi olan Allah’ın huzurunda kendimize yer bulmaktır. Dua,  vermekle mülkünden hiçbir şeyin eksilmediği Yüce Rabb'imizin huzurunda, insanın  neyi, nasıl isteyeceğini bilmesidir. Dua, kulun kendisine verilenlerin farkında  olarak ihsan sahibine şükretmesidir." ifadelerini kullandı.
 
Bu mübarek günler ve gecelerin,  kendileri için en güzel dua ve şükür  vesilesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ali Erbaş, bu geceyi ve mübarek üç ayları  fırsat bilerek ellerini ve kalplerini Allah'ın engin mağfiretine ve rahmetine  yöneltme tavsiyesinde bulundu.
 
Tövbenin önemine de değinen Erbaş, "Rabb'imizle irtibatımızı yeniden  sağlayan, kalplerimizi tezkiye eden ilahi bir ikramdır. İşte bundan dolayıdır ki  Rabb'imiz bizi tövbeye davet ediyor. İçten, samimi ve halisane bir tövbe. Tövbe  aynı zamanda Allah’ın sevgisine mazhar olmaktır. Rabb'imiz tövbe edenleri ve  günahlardan temizlenenleri sevdiğini söylüyor. Müminin gayesi, Allah’ın sevgisine  kavuşmak olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
 
Tüm inananların Regaip Gecesi'ni tebrik eden Erbaş, konuşmasını şu  sözlerle tamamladı:
 
"Bu rahmet gecelerini fırsat bilip samimi tövbelerimiz ile Rabb'imize  yönelerek iç dünyamızı ve sosyal hayatımızı yeniden imar edelim. Şu bereketli üç  ayları kavli ve fiili dualarımızla kulluk ve kardeşliğimizin tahkimine, birlik ve  beraberliğimizin güçlenmesine vesile yapalım."
 
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, programın sonunda dua  okudu.
 
Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer  Aktaş ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
 

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Prof. Dr. Ali Erbaş Diyanet Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Regaip Kandili
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