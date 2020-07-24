Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için basılan özel paralara yoğun ilgi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına özel basılan tedavül para ve hatıra parayı almak için sabahın erken saatlerinde Darphane'ye gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ayasofya -i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen özel tedavül para ve hatıra para bastı.

Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilen 1 TL küpürlerinin arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin resmi basılarak üretimi yapılan paralar bugün piyasaya sürüldü. Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel en fazla 5 bin gümüş ve 10 bin bronz hatıra para basıldı.