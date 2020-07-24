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Ayasofya hatıra parası nasıl alınır? Ayasofya-i Kebir Camii özel parası nereden alınır? Ayasofya hatıra parası satın al

24 Temmuz 2020 Cuma - 9:49 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 10:35

Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılmasına özel tedavül para ve hatıra para basıldı. Peki, Ayasofya Hatıra parası nasıl alınır? Ayasofya-i Kebir Camii özel parası nereden alınır? Ayasofya hatıra parası satın almak için merak edilenler


Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağllı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılmasına özel tedavül para ve hatıra para basıldı. Peki, Ayasofya Hatıra parası nasıl alınır? Ayasofya-i Kebir Camii özel parası nereden alınır? Ayasofya hatıra parası satın alma...
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ayasofya-i Kebir Cami-i Serifi'nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen Darphane'nin özel çalışması tamamlandı.
 
AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ÖZEL PARASI BASILDI
 
Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilecek 1 TL küpürlerinin arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin resmi basılarak üretim yapılacak ve bugün itibariyle piyasaya sürülecek.
 
Koleksiyonerlere yönelik açılış¸ tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra para basıldı.
 
AYASOFYA HATIRA PARASI NASIL ALINIR?
 
Gümüş¸ hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile birlikte kurumun Beşiktaş ’ta bulunan genel müdürlük binasındaki mağazadan ve internet üzerinden kurumun e-mağazasından satın alınabilecek.
 
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