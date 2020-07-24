Ayasofya hatıra parası nasıl alınır? Ayasofya-i Kebir Camii özel parası nereden alınır? Ayasofya hatıra parası satın al

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ayasofya-i Kebir Cami-i Serifi'nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen Darphane'nin özel çalışması tamamlandı.

AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ÖZEL PARASI BASILDI

Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilecek 1 TL küpürlerinin arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin resmi basılarak üretim yapılacak ve bugün itibariyle piyasaya sürülecek.

Koleksiyonerlere yönelik açılış¸ tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra para basıldı.

AYASOFYA HATIRA PARASI NASIL ALINIR?