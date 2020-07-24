Ayasofya hatıra parası al! Ayasofya hatıra parası nasıl alınır? Darphane Ayasofya Cami hatıra parası satışa çıktı!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması' konulu tedavül para ve hatıra para basıldı. Peki, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hatıra parası nasıl alınır? Ayasofya hatıra parası nasıl alınır? Darphane Ayasofya hatıra parası alma ile ilgili merak edilenler...
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması' konulu tedavül para ve hatıra para basıldı.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilecek 1 TL küpürlerinden arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin resmi basılarak üretim yapılacak ve 24 Temmuz 2020 tarihi itibariyle piyasaya sürüldü.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi gümüş hatıra parasının satışa çıktığını açıkladı.
AYASOFYA HATIRA PARASI NASIL ALINIR?
Koleksiyonerlere yönelik, açılış tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra parasının basıldığı belirtilerek, "Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile birlikte kurumun Beşiktaş'ta bulunan genel müdürlük binasındaki mağazadan ve internet üzerinden kurumun e- mağazasından satın alınabilecek.
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