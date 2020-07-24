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Ayasofya hatıra parası al! Ayasofya hatıra parası nasıl alınır? Darphane Ayasofya Cami hatıra parası satışa çıktı!

Ayasofya hatıra parası al! Ayasofya hatıra parası nasıl alınır? Darphane Ayasofya Cami hatıra parası satışa çıktı!