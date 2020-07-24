Ayasofya'da tarihi an! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi.
Kısıklı'daki konutundan ayrılan ve saat 12.00 sularında Ayasofya Meydanı'na gelen Erdoğan, vatandaşların alkışları ve sevgi gösterileriyle karşılandı.
Namaz kılmak için meydanları dolduranlar, Erdoğan'ın gelişiyle çeşitli sloganlar da attı.
Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne giriş yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen dua programına katıldı.
Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen dua programında, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.
Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki dua programına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski başbakanlardan Tansu Çiller, kabine üyeleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve partilerin temsilcileri de katıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUR'AN-I KERİM OKUDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Kur'an-ı Kerim okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.
Daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela okudu.
Minarelerden yükselen selaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu.
Cemaat, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşliğinde dua etti.
Bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anları cep telefonlarına kaydetti.
86 YIL SONRA İLK NAMAZ
İlk namazı kılmak için Ayasofya Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, dualara "amin" diyerek katılırken, Fatiha suresini okudu.
Duaların ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu, cemaat 86 yıl sonra ibadete açılan camide kılınan ilk namazda secde etti.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek için çeşitli illerden İstanbul'a gelen çok sayıda vatandaş da alanın dolması nedeniyle cuma namazını Yenikapı etkinlik alanında kıldı.
Sünnet namazının ardından hutbe okuyacak olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, farz namazını kıldıracak.