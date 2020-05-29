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Ayasofya'da tarihi an! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

29 Mayıs 2020 Cuma - 21:40 | Son Güncelleme : 29 05 2020 - 22:19

İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü İstanbul'un çeşitli noktalarında coşkuyla kutlanıyor. Fetih'in yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih suresi okundu ve dua edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'daki programa videokonferansla katılıyor.


İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü İstanbul'un çeşitli noktalarında coşkuyla kutlanıyor. Fetih'in yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih suresi okundu ve dua edildi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'daki programa videokonferansla katılıyor.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları:
Fatih'in emanetindeki Fetih Suresi'nin okunmasının önemli olduğunu düşünüyorum.
 
Kendi hayatımızı da bu şehre adadık.  Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu şehre yaptığımız  her hizmet bizim için hem bu dünyada hem öteki dünyada birer berat  belgesidir.
 
İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053'te gençlerimize  ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız.
 
Fatih'in izinden giderek asıl olanın gönüllerin  fethi olduğu anlayışıyla hep gönülleri yapmak, gönüller kazanmak için  çalıştık.
 
Malazgirt Zaferi'nin 1000. yılı 2071 için ise  çok daha büyük hedeflere yelken açacağız.
 
Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice  zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin yadigarı  Ayasofya'yı bu anlamlı günde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı  sunuyorum.
 
 
Fetih'in yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih suresi okundu ve dua edildi.
 
İstanbul'un  fethinin 567. yıl dönümü çoşkuyla kutlanıyor. Topkapı Sarayı önünde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program,  kılıç kalkan gösterisi ile sanatçı Arslanbek Sultanbekov ve Milli Savunma  Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konserleriyle devam etti.  Çok sayıda vatandaşın da katıldığı törende konuşan İstanbul Valisi Ali  Yerlikaya, İstanbul’un fethinin 567. yılının şükürle, coşkuyla, iftiharla idrak  edildiğini belirterek, "Bir çağ açıp, yeni bir çağ başlattığımız, tarihin akışını  değiştirdiğimiz bu kutlu günde Sultan Fatih'i, müjdelenen askerlerini şükran ve  dualarla anıyoruz." dedi.
 
 
 
Topkapı Sarayı’ndan, Sur-u Sultanî ve Babü’s- Selam kapısından  seslendiğini dile getiren Yerlikaya, fetih programlarını himaye eden  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Vali Yerlikaya, İstanbul'a ezelden gönül verdiklerini anlatarak ve  fethin önemine vurgu yaparak şunları ifade etti: "Bu görkemli şehir, adeta bir sevgili gibi asırlar boyunca yolumuzu  gözlemiş. 'Onu fetheden komutan ne güzel komutan, O ordu, ne güzel ordudur...'  Efendimizin müjdesine nail olmak için Eyüp Sultan Hazretleri 857'de buralara  gelmiş. Battal Gazi, Sultan Alparslan, Yıldırım Bayezıt… Ve daha nice ulu  hakanlar at binmiş, kılıç kuşanmış. İstanbul, bizim için peygamber  sözüdür.Osman Gazi'nin vasiyeti, Akşemsettin’in duasıdır. Sultan Mehmet, işte  böyle bir hasretin mirasçısıdır, bin yıllık umutlarımızın fatihidir. Kutlu  müjdeye 1453'te vasıl olduk. Taze bir bahar sabahında birbirimize kavuştuk.  Vuslatımız ebedi olsun, daim olsun inşallah. Aziz İstanbullular, Kutlu Fetih;  genç bir hırsın, tutkulu bir şöhretin, nam peşinde koşan birinin değil; peygamber  müjdesinin, ilay-ı kelimetullah misyonunun, büyük bir dehanın eseridir."
 
 
 
1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin üzerinden 567 yıl geçti. Fetih coşkusu İstanbul'un pek çok noktasına yaşanıyor. Fetih'in 567'nci yılına özel Ayasofya'da Fetih suresi okunacak ve dua edilecek. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotalar havadan gösterilecek ve Ayasofya'nın önüne kurulan platformda İstanbul'un fethi temalı ışık gösterisi yapılacak.
 
 
 
 
 

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Ayasofya Fetih İstanbul
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