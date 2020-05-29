Ayasofya'da tarihi an! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü İstanbul'un çeşitli noktalarında coşkuyla kutlanıyor. Fetih'in yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih suresi okundu ve dua edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'daki programa videokonferansla katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları:
Fatih'in emanetindeki Fetih Suresi'nin okunmasının önemli olduğunu düşünüyorum.
Kendi hayatımızı da bu şehre adadık. Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu şehre yaptığımız her hizmet bizim için hem bu dünyada hem öteki dünyada birer berat belgesidir.
İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız.
Fatih'in izinden giderek asıl olanın gönüllerin fethi olduğu anlayışıyla hep gönülleri yapmak, gönüller kazanmak için çalıştık.
Malazgirt Zaferi'nin 1000. yılı 2071 için ise çok daha büyük hedeflere yelken açacağız.
Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin yadigarı Ayasofya'yı bu anlamlı günde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.
Fetih'in yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih suresi okundu ve dua edildi.
İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü çoşkuyla kutlanıyor. Topkapı Sarayı önünde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, kılıç kalkan gösterisi ile sanatçı Arslanbek Sultanbekov ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konserleriyle devam etti. Çok sayıda vatandaşın da katıldığı törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’un fethinin 567. yılının şükürle, coşkuyla, iftiharla idrak edildiğini belirterek, "Bir çağ açıp, yeni bir çağ başlattığımız, tarihin akışını değiştirdiğimiz bu kutlu günde Sultan Fatih'i, müjdelenen askerlerini şükran ve dualarla anıyoruz." dedi.
Topkapı Sarayı’ndan, Sur-u Sultanî ve Babü’s- Selam kapısından seslendiğini dile getiren Yerlikaya, fetih programlarını himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Vali Yerlikaya, İstanbul'a ezelden gönül verdiklerini anlatarak ve fethin önemine vurgu yaparak şunları ifade etti: "Bu görkemli şehir, adeta bir sevgili gibi asırlar boyunca yolumuzu gözlemiş. 'Onu fetheden komutan ne güzel komutan, O ordu, ne güzel ordudur...' Efendimizin müjdesine nail olmak için Eyüp Sultan Hazretleri 857'de buralara gelmiş. Battal Gazi, Sultan Alparslan, Yıldırım Bayezıt… Ve daha nice ulu hakanlar at binmiş, kılıç kuşanmış. İstanbul, bizim için peygamber sözüdür.Osman Gazi'nin vasiyeti, Akşemsettin’in duasıdır. Sultan Mehmet, işte böyle bir hasretin mirasçısıdır, bin yıllık umutlarımızın fatihidir. Kutlu müjdeye 1453'te vasıl olduk. Taze bir bahar sabahında birbirimize kavuştuk. Vuslatımız ebedi olsun, daim olsun inşallah. Aziz İstanbullular, Kutlu Fetih; genç bir hırsın, tutkulu bir şöhretin, nam peşinde koşan birinin değil; peygamber müjdesinin, ilay-ı kelimetullah misyonunun, büyük bir dehanın eseridir."
1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin üzerinden 567 yıl geçti. Fetih coşkusu İstanbul'un pek çok noktasına yaşanıyor. Fetih'in 567'nci yılına özel Ayasofya'da Fetih suresi okunacak ve dua edilecek. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotalar havadan gösterilecek ve Ayasofya'nın önüne kurulan platformda İstanbul'un fethi temalı ışık gösterisi yapılacak.