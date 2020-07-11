Ayasofya'da kimler görev yapacak? İşte kulis bilgileri

Ayasofya Camii, 24 Temmuz'da kılınacak Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak. Herkes bu soruların yanıtını merak ediyor. Ayasofya'da kimler görev yapacak? Atanacak din görevlileri kim olacak? Namaz kılınacak yer nasıl belirlenecek? CNN Türk'ten Sena Alkan kulis bilgilerini paylaştı...

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya 'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay 'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu, tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Böylelikle 2 hafta sonra Ayasofya ibadete açılacak ve ilk namaz kılınacak. Ancak akıllarda merak edilen birçok soru var. Ayasofya'da kimler görev yapacak? Atanacak din görevlileri kim olacak? Namaz kılınacak yer nasıl belirlenecek? Halılar ne olacak? İşte son dakika kulis bilgileri...

Sena Alkan'dan kulis bilgileri:

"İki hafta sonra Ayasofya ibadete açılacak ve ilk namaz kılınacak. Ama nasıl olacak? Akıllarda merak edilen sorular var. Özellikle söyleyelim, Diyanet İşleri ve Kültür Bakanlığı çalışma yürütüyor.

Akıllardaki ilk soru Ayasofya'ya atanacak din görevlilerinin kim olacağı sorusu. İmam ve müezzinlerden oluşan 5 kişilik kadro üzerinde duruluyor. Düzenlenen yarışmalarda başarılı olan, öne çıkan kişiler imam ve müezzin olarak atanabilir yorumları yapılıyor.

Ayasofya daha önce 916 yıl boyunca Bizans döneminde kilise olarak kullanıldı. İçerisinde birçok ikonalar var. Buna ilişkin edindiğimiz bilgilere göre Din İşleri Yüksek Kurulu bir yöntem üzerinde çalışıyor. Bu ikonalar nasıl saklanır, buna ilişkin netlik kazandırılacak. Lazer ışığı ve perde alternatif olabilir deniyor...

Halılar ne olacak? Nasıl bir halı yerleştirilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kültür Bakanlığı'nın alacağı kararlar uhdesinde bir düzenleme yapılacak.

Gezilecek yerler neresi olacak?

Bu noktada da çalışma yürütülüyor. Detaylar birkaç güne netlik kazanacak diyebiliriz."