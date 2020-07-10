Danıştay'ın Ayasofya'yı müze yapan Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, ibadete açılması önündeki engeli kaldırmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Yurtdışından pek çok tepki geldi. Kararın açıklanmasının ardından da vatandaşlar 1500 yıllık Ayasofya'ya akın etti. Peki, Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya'da hangi düzenlemeler yapılacak? İşte Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz ile ilgili merak edilenler...
AYASOFYA'DA İLK NAMAZ NE ZAMAN KILINACAK?
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?' sorusuna, 'En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.' yanıtını verdi.
Diyanet İşleri Bakanlığı'nın camiide bazı düzenlemerin yapması gerekiyor. Bu kararın akabinde ilk olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini görevli atamasının yapılması ve camii haline getirilmesi için gerekli tefrişatın yapılması bekleniyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karara ilişkin 20.53'te millete sesleniş konuşması yapacağı bildirildi. Cumhurbaşkamı Erdoğan'ın ilk namazın ne zaman kılınacağı ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.
AYASOFYA KARARI İLE İLGİLİ SÜREÇ
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.
Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.
Duruşmanın ardından dosyayı inceleyen Danıştay 10. Daire kararını verdi. Daire, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Daire'nin 19 sayfalık gerekçesinde, dava konusu Bakanlar Kurulu kararının, ilgili mevzuat, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
Gerekçede, Ayasofya'nın, statüsü muhafaza edilerek, hukuk düzeninde güvence altına alınan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz mazbut vakıf niteliğindeki Fatih Sultan Mehmet Han Vakfının mülkiyetinde olduğu kaydedildi.
Ayasofya'nın, vakfedenin iradesi gereği, sürekli şekilde cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu, bedelsiz kamunun istifadesine terk edilmesi yönüyle hayrat taşınmaz niteliği taşıdığı, tapu belgesinde de cami vasfı ile tescilli bulunduğuna dikkati çekilen gerekçede, şu ifadeler yer aldı:
"Vakıf senedinin, hukuk kuralı etki değer ve gücünde olduğu, vakfedilen taşınmazın vakıf senedindeki niteliğinin ve kullanım amacının değiştirilemeyeceği, bu hususun tüm gerçek tüzel kişiler kişilerle birlikte davalı idare için de bağlayacı olduğu kuşkusuzdur. "
Türk hukuk sisteminde kadimden beri korunarak yaşatılan Vakfa ait taşınmaz ve hakların vakfiyesi doğrultusunda istifadesine bırakıldığı toplum tarafından kullanılmasına engel olunamayacağı, vakıf senedinde sürekli olarak tahsis edildiği cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır."