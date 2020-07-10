Danıştay 10’uncu Dairesi, Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, ibadete açılması önündeki engeli kaldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını ilk olarak twitter'dan paylaştı. Hemen ardından Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Pek çok kişi Ayasofya'da ilk namazın ne zaman kılınacağını araştırıyor. Peki, Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya'da hangi düzenlemeler yapılacak? İşte Ayasofya Camii'nde ilk namazı ile ilgili merak edilenler...

Danıştay'ın Ayasofya 'yı müze yapan Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, ibadete açılması önündeki engeli kaldırmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete 'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Yurtdışından pek çok tepki geldi. Kararın açıklanmasının ardından da vatandaşlar 1500 yıllık Ayasofya'ya akın etti. Peki, Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya'da hangi düzenlemeler yapılacak? İşte Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz ile ilgili merak edilenler...

AYASOFYA KARARI İLE İLGİLİ SÜREÇ

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.

Duruşmanın ardından dosyayı inceleyen Danıştay 10. Daire kararını verdi. Daire, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Gerekçede, Ayasofya'nın, statüsü muhafaza edilerek, hukuk düzeninde güvence altına alınan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz mazbut vakıf niteliğindeki Fatih Sultan Mehmet Han Vakfının mülkiyetinde olduğu kaydedildi.

Ayasofya'nın, vakfedenin iradesi gereği, sürekli şekilde cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu, bedelsiz kamunun istifadesine terk edilmesi yönüyle hayrat taşınmaz niteliği taşıdığı, tapu belgesinde de cami vasfı ile tescilli bulunduğuna dikkati çekilen gerekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Vakıf senedinin, hukuk kuralı etki değer ve gücünde olduğu, vakfedilen taşınmazın vakıf senedindeki niteliğinin ve kullanım amacının değiştirilemeyeceği, bu hususun tüm gerçek tüzel kişiler kişilerle birlikte davalı idare için de bağlayacı olduğu kuşkusuzdur. "

Türk hukuk sisteminde kadimden beri korunarak yaşatılan Vakfa ait taşınmaz ve hakların vakfiyesi doğrultusunda istifadesine bırakıldığı toplum tarafından kullanılmasına engel olunamayacağı, vakıf senedinde sürekli olarak tahsis edildiği cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır."