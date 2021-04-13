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Ayasofya'da iftar için ilk ezan

13 Nisan 2021 Salı - 20:08 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 20:08

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından ilk iftar ezanı okundu. Ayasofya müezzini minareye çıkarak Ramazan'ın ilk günü ezanını okudu. Minareden okunan ezan havadan da görüntülendi.


Demirören Haber Ajansı (DHA) Ramazan ayının ilk günü özel izinle Ayasofya'ya girdi. Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılıp cami olarak faaliyete geçmesinin ardından iftar için ilk ezan okundu. Ayasofya, 24 Temmuz 2020'de kılınan cuma namazıyla ibadete açılmıştı.Müze statüsünün kaldırılmasının ardından ibadete açılan Ayasofya'da bugün okunan akşam ezanıyla iftarlar açıldı.
 

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Ayasofya cami ezan
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