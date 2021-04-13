Demirören Haber Ajansı (DHA) Ramazan ayının ilk günü özel izinle Ayasofya'ya girdi. Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılıp cami olarak faaliyete geçmesinin ardından iftar için ilk ezan okundu. Ayasofya, 24 Temmuz 2020'de kılınan cuma namazıyla ibadete açılmıştı.Müze statüsünün kaldırılmasının ardından ibadete açılan Ayasofya'da bugün okunan akşam ezanıyla iftarlar açıldı.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Ayasofya'da iftar için ilk ezan
Ayasofya'da iftar için ilk ezan
13 Nisan 2021 Salı - 20:08 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 20:08