Ayasofya'da dikkat çeken görüntü! 'Yeşil Sancak' minbere asıldı...

Ayasofya'da ilk Cuma namazı kılındı. Cuma namazı öncesinde bir görüntü dikkatleri çekti. Sosyal medyada da binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüde, Ayasofya Camisi'ndeki minbere 'yeşil sancaklar' asıldığı görüldü. Yeşil sancaklar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına kılıç konulurdu.

Ayasofya Camisi'ndeki minbere 'yeşil sancaklar' asıldığı görüldü. Yeşil sancaklar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına kılıç konulurdu.

Ayasofya Camisi'nde ilk namaz öncesi minbere iki yeşil sancak asıldı. Sancaklar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Binlerce kişi bu fotoğrafı farklı notlar ekleyerek paylaştı. YEŞİL SANCAKLAR NE ANLAMA GELİYOR? Tarihi günde dikkat çeken kare sonrası, binlerce kişi 'Yeşil Sancak'ın ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. 'Yeşil Sancak', tarihi bir önem taşıyor. Osmanlı İmparatorluğu fethin sembolü olarak 'Yeşil Sancak' kullanıyordu. Fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına kılıç konulurdu. Yeşil zemin üzerinde üç beyaz hilal bulunmaktadır. Bu üç hilal üç kıta olan Avrupa, Asya ve Afrika'yı temsil etmektedir. Osmanlı Devleti'nin armasında yer alan yeşil sancak hilafet sancağıdır. Yeşil sancak, islamiyetin hakimiyetini temsil etmektedir. Hilafet Osmanlıda çok önemlidir.