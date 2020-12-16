16 Aralık 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 -0.21 EURO 9,5110 -0.24
USD 7,8170 -0.25 ALTIN 464,140 -0.68
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren manken Marisa Papen hakkında flaş gelişme

AA |  16 Aralık 2020 Çarşamba - 21:34 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 21:34

Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren ve Kapadokya'da Türk Bayrağı üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "hayasızca harekette bulunma" ve "müstehcenlik" suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papen'in 2018'de Türkiye'ye gelerek  Ayasofya Camisinde çıplak fotoğraf çektirmesi ve Kapadokya'da Türk Bayrağı  üzerine yatarak çıplak poz vermesi üzerine başlattığı soruşturmayı tamamlandı.
 
Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Papen hakkında "Devletin  egemenlik alametlerini aşağılama", "Hayasızca hareketler" ve "Müstehcenlik"  suçlarından 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
 
Hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
 
Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'den ayrıldığı  için ifadesi alınamayan Papen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
 
Manken Papen, Kudüs ve Mısır'da verdiği pozlardan dolayı tutuklanmış  ve para cezasıyla serbest kalmıştı.
 

ETİKETLER

Ayasofya çıplak fotoğraf Belçika Marisa Papen
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.