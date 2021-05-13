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Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk bayram namazı

13 Mayıs 2021 Perşembe - 8:06 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 8:13

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı. İlk Ramazan Bayramı namazını, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.


Müzeye dönüştürülmesinin ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya-i  Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Ramazan Bayramı namazını, Diyanet İşleri Başkanı  Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.
 
Bayram namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında  caminin içi ve çevresinde vatandaşların katılımıyla eda edildi.
 
İstanbul'un 1453'teki fethinden müzeye çevrildiği 1934'e kadar cami  olarak kullanılan ve 86 yıllık müze fonksiyonunun ardından 24 Temmuz 2020'de  yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, ilk Ramazan Bayramı  namazı heyecanı yaşandı.
 
Sabah namazı ve Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar  erken saatlerden itibaren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Kovid-19  tedbirleri kapsamında içeriye sınırlı sayıda kişi alınırken  vatandaşların bir  bölümü de cami avlusu ve meydanda saf tuttu.
 
Sabah namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okunurken, İstanbul Müftüsü Prof.  Dr. Mehmet Emin Maşalı, dua yaptırdı. Bayram namazını ise Diyanet İşleri Başkanı  Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş, gelenek üzerine minbere kılıçla çıktı.
 
 
Ali Erbaş, hutbede bayramların, aynı inanç, aynı tarih ve aynı  medeniyet mensuplarının müşterek sevinç ve coşku günleri olduğunu dile getirerek,  şöyle devam etti: "Bayramlar, bizi biz yapan, yüreklerimizi bütünleştiren,  kardeşliğimizi pekiştiren müstesna zamanlardır. Rabb'imizin 'Müminler, ancak  kardeştir' ilahi fermanıyla bildirdiği İslam kardeşliğinin yeryüzünün her yerinde  derinden hissedildiği muazzam bir vahdet sahnesidir. Ancak bugün acı, hüzün ve  gözyaşının kuşattığı dünyamızda bayramlarımız da biraz mahzun geçmektedir. Zira  Doğu Türkistan'dan Yemen'e, Arakan'dan Suriye'ye İslam coğrafyasının mazlum  beldelerinden yükselen feryatlar kalbimizi derinden yaralamaktadır. Bilhassa  Ramazan günlerinde bile saldırgan tavrından vazgeçmeyen İsrail'in, mukaddes belde  Kudüs'ü ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı işgal girişimi tüm müminleri büyük bir  hüzne ve acıya gark etmektedir. Zira barbarca bir tavırla Mescid-i Aksa'da ibadet  eden Müslümanlara saldırılmakta, Mescidin harimiismeti ihlal edilmekte ve  Peygamberlerin hatırasına hayasızca müdahale edilmektedir. Dinlerin, dillerin,  kültürlerin, medeniyetlerin sembol şehri talan edilmektedir. Masum Filistinli  kardeşlerimiz zorla evlerinden çıkarılmakta, katliamlara maruz kalmaktadır.  Dolayısıyla Filistin ve Mescid-i Aksa tamamen özgür oluncaya kadar her bayram  hüzünle geçecektir."
 
Hz. Muhammed'in hadis-i şerifinde, Müslümanları bir bedenin  organlarına benzeterek bir müminin acısını ve derdini bütün müminlerin hissetmesi  gerektiğini beyan ettiğini ve kendisi için istediğini mümin kardeşi için de  istemeyen bir Müslüman'ın kamil bir mümin olamayacağını ifade ettiğini aktaran  Erbaş, şöyle konuştu: "Komşusu açken tok yatan bizden değildir, buyurmaktadır. Bütün bu  düsturlar, ilkeler, prensipler müminler olarak birbirimizin dertlerini ve  sevinçlerini paylaşmayı ve kardeşliğimizi pekiştirmeyi vazgeçilmez bir sorumluluk  olarak bizlere yüklemektedir. Nitekim Kudüs'te işgal ve zulmü engellemenin, İslam  coğrafyasında huzur ve güvenliği temin etmenin ve daha güzel bayramlar yaşamanın  yegane yolu, Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesidir.  Dolayısıyla bu bayramı vesile kılarak elimizle dilimizle kalbimizle ve tüm  imkanlarımızla birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı en güçlü hale getirmek  için gayret edelim, aziz kardeşlerim. Mümin bir kul için umutsuzluk yoktur. Zira  Rabb'imiz 'Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla  beraber bir kolaylık vardır.' ayetiyle bizlere müjde vermektedir."
 
 
"Kardeşlerimize ramazanda uzattığımız yardım elimizi bayramda da  bayramdan sonra da devam ettirmenin gayreti içerisinde olalım"
 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu sene de salgın  sebebiyle bayram günlerinde bir araya gelemeyecek olmanın burukluğunun  yaşandığını ifade ederek, hutbesini şöyle tamamladı: "Ancak sevgi, saygı ve kardeşlik duygularını ihya etmenin, kendimize,  ailemize, yakınlarımıza ve çevremize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin  elbette birçok yolu vardır. Bu bereketli vakitleri, ailemizle eşimiz ve  çocuklarımızla birlikte unutulmaz hatıralara dönüştürmek bizim elimizdedir. Bunun  için evimizi tam bir bayram yeri yapalım. Yüzümüzde tebessüm, dilimizde tatlı söz  ve kalbimizde muhabbet karar kılsın. Bayramı kırgınlıklarımızı gidermeye vesile  kılarak birbirimize olan sadakatimizi ve muhabbetimizi yeniden tesis edelim. Anne  ve babamızın rızasını kazanmak ve onların dualarını almak için bu müstesna  vakitleri birer fırsat olarak görelim. Onları arayalım, bayramlarını kutlayalım.  Hasbihal edelim, bayramlaşalım. Bizler, dünyanın neresinde olursa olsun mahzun  yetimlerin, mahcup yoksulların, yaralı gönüllerin ve bitap düşmüş yüreklerin  umudu olan bir milletiz. Kardeşlerimize ramazanda uzattığımız yardım elimizi  bayramda da bayramdan sonra da devam ettirmenin gayreti içerisinde olalım.
 
Yüce Rabb'im, bu bayram sabahının hürmetine bütün mazlumlara,  evlerinden ve yurtlarından çıkarılmış mağdurlara kurtuluş nasip eylesin. Ümmet  bilincimizi ve iman kardeşliğimizi pekiştirmeyi bizlere lütfeylesin. Kudüs,  Mescid-i Aksa, Doğu Türkistan, Arakan ve işgal altındaki bütün İslam beldelerinin  özgürce kutlayacağı gerçek bayramlara bizleri kavuştursun. Bayramımız mübarek  olsun. Hutbemi Peygamber Efendimizin şu hadis-i şerifiyle bitiriyorum: Müminler,  birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir  organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı  paylaşan bir beden gibidir."
 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil  Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan  da bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.
 

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