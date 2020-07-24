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Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı dünya basınında

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kılınacak Cuma namazının ardından 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması dünya basınında geniş yer buldu.

Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı dünya basınında Caminin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılışı dolayısıyla düzenlenecek tören için uzun süredir devam eden hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar Türkiye’nin dört bir yanından Cuma namazını kılmak için Ayasofya’ya geldi. Camide kılınacak Cuma namazı, dünya basınında da geniş yer buldu.
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