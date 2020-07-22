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Ayasofya Camisi'ndeki açılış hazırlıklarında sona yaklaşıldı

AA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 13:45 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 13:45

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak. Hazırlıklar kapsamında Ayasofya Meydanı'nda töreni takip edecek yerli ve yabancı gazeteciler için platform kuruldu.


 İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan  kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren  Ayasofya, Türkiye'de yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen  yapılar arasında bulunuyor.
 
Müze olmasının ardından çeşitli dönemlerde restorasyonlardan geçen  Ayasofya, 1985'te UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi.
 
Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine  dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından  Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin  Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında  yayımlandı.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın 24 Temmuz 2020'de  cuma namazıyla ibadete açılacağını bildirmesinin ardından hazırlıklar hız  kazandı.
 
Ücretsiz ziyaret edilebilecek
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında  Ayasofya Camisi'nde yürütülecek koruma, geliştirme, tanıtım ve yönetim  faaliyetlerine ilişkin protokolle Ayasofya Camisi'nin korunmasına yönelik ana  ilkeler saptandı ve kurumlar arası iş bölümü de belirlendi.
 
Ayasofya Camisi'nin sahip olduğu tarihi, kültürel, sosyal, manevi ve  estetik değerlerin muhafazası, taraf olunan uluslararası sözleşmeler ve iç  mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilirken, Ayasofya Camisi'ndeki din hizmetleri,  Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülecek. Restorasyon, konservasyon ve koruma  faaliyetlerini ise Kültür ve Turizm Bakanlığı yerine getirecek.
 
Ayasofya Camisi'ni, yerli ve yabancı turistler ücretsiz ziyaret  edebilecek.
 
Diyanet İşleri Başkanlığınca Ayasofya Camisi'nde 2 imam ve 4 müezzin  görevlendirilecek.
 
Ayasofya Camisi'ndeki resim ve tasvirlerin kapatılmasında ışık  kullanılmayacak. Namaz esnasında perdeleme sistemiyle resim, tasvir ve mozaikler  kapanacak, namazdan sonra tekrar açılacak.
 
Binanın tarihi dokusuna ve mimarisine zarar verilmemesi amaçlanırken  caminin zemini halı ile kaplanıyor.
 
Açılış hazırlıkları
 
Yeniden ibadete açılmasına karar verilmesinin ardından kısa süreliğine  ziyarete kapatılan Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz'da cuma namazıyla ibadete açılış  töreni için hazırlıklarda sona yaklaşıldı.
 
Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk cuma namazında, Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu  1500 civarında kişinin yer alması bekleniyor.
 
Hazırlıklar kapsamında Ayasofya Meydanı'nda Hürrem Sultan Hamamı'nın  bulunduğu kısma, töreni takip edecek yerli ve yabancı gazeteciler için platform  kuruldu.
 
Çok sayıda güvenlik görevlisi de bariyerlerle kapatılan meydanda  güvenlik önlemi aldı.
 

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Ayasofya Ayasofya Camisi açılış hazırlıkları
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