Ayasofya Camii bugün ibadete açılıyor. Ayasofya Camii'nin açılışına ilişkin tedbirler alındı. Ayasofya Camii'nin ibadete açılışı nedeniyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstanbul'da bazı yolların kapalı olacağını bildirdi. Cuma namazını da Ayasofya Camii’nde namaz kılmak isteyenler Ayasofya ulaşım bilgilerini merak ediyor. Peki, Ayasofya Camii'ne nasıl gidilir? Ayasofya ulaşım bilgileri...

Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasına ilişkin bir dizi tedbir alındı. Ayasofya Camii'nin açılışına tanıklık etmek isteyen pek çok kişi Ayasofya Camii’nde namaz kılmak için tarihi yarımadaya akın ediyor. Ayasofya Camii'nin ibadete açılışı nedeniyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstanbul'da bazı yolların kapalı olacağını bildirdi. Peki, Ayasofya Camii'ne nasıl gidilir? Ayasofya ulaşım bilgileri ve alternatif ulaşım güzargahları...

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hazırlıklar ve güvenlik önlemleri dolayısıyla vatan daş girişine kapatıldı.

Ayasofya Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasına ilişkin alınan tedbirler açıklanmıştı. Ayasofya Camii’nde namaz kılmak ve bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen pek çok kişi tarihi yarımadaya akın ediyor.

İstanbul’un Fethi’nin Sembolü Ayasofya Cami Cuma Namazıyla birlikte ibadete açılacak. İstanbul Valiliği Ayasofya Camii'inde kılınacak ilk namaz için tadbirlerinin açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ayasofya’ya gelirken vatandaşlarımızın yanlarında 4 şey getirmelerini rica ediyoruz. Maske. Seccade. Sabır. Anlayış." dedi.

Ayasofya Camii ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Bu alanlar; Erkekler için, Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi. Kadınlar için, Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ve Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.

AYASOFYA CAMİİ'NE NASIL GİDİLİR?

Namaz kılınacak alanlara; 3 ana istikametten gelinecek. Bunlar, Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı. Namaz alanlarına girişler, 11 ayrı kontrol noktasında polisler tarafından arama yapıldıktan sonra sağlanacak.

Namaz kılınacak alanlara, misafirlerin girişleri sabah saat 10.00’dan itibaren başladı.

Atatürk Bulvarı Gazi Mustafa Kemal Paşa caddesinden, Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı. Kennedy, Reşadiye , Ragıp Gümüşpala Caddeleri de aynı saatler arasında trafiğe kapalı olacak.

Avrasya Tüneli açık olacak, deniz, Metro ve Marmaray seferleri devam edecek.

Tramvay seferleri devam edecek, sadece Beyazıt- Eminönü durakları arasında sefer yapılmayacak.

İl dışından otobüsle gelen misafirler için, Yenikapı Etkinlik Alanı’nın park yeri olarak tahsis edildi. Otobüslerden inenler

İETT’nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyu, Çatladıkapı’ya kadar, ücretsiz taşınacak ve buradan, namaz kılınacak alanlara kadar, yaklaşık 200 metrelik mesafeye, yürüyerek ulaşacaklar.