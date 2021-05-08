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Ayasofya Camii'nde Kadir Gecesi'nde 'La ilahe illallah' mahyası

Semra DEMİR-Serdar ALTINTEPE-Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)  |  08 Mayıs 2021 Cumartesi - 22:16 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 22:19

Ayasofya Camii'nde "La ilahe illallah" yazılı mahyalar Kadir Gecesi'nde iftar saatinde yakıldı.


87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde İstanbul Valiliğinin girişimiyle hazırlanan "La ilahe illallah" yazılı mahyalar asıldı. Mahyalar,  Kadir Gecesi iftar vaktinde yakıldı. O anlar drone ile görüntülendi.
 

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