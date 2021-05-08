87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde İstanbul Valiliğinin girişimiyle hazırlanan "La ilahe illallah" yazılı mahyalar asıldı. Mahyalar, Kadir Gecesi iftar vaktinde yakıldı. O anlar drone ile görüntülendi.
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- Ayasofya Camii'nde Kadir Gecesi'nde 'La ilahe illallah' mahyası
Ayasofya Camii'nde Kadir Gecesi'nde 'La ilahe illallah' mahyası
Semra DEMİR-Serdar ALTINTEPE-Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL,(DHA) | 08 Mayıs 2021 Cumartesi - 22:16 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 22:19