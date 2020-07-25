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Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk 'sabah namazı'

DHA |  25 Temmuz 2020 Cumartesi - 7:09 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 7:09

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk sabah namazı kılındı. Sabah namazını kılmak isteyen yüzlerce vatandaş gece boyu caminin çevresinde bekledi. Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşların sabah namazında saf tutabilmek için camiye koşarak girdiği görüldü.


86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar gece boyu cami çevresinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların bir kısmı camii çevresinde beklerken diğer bir kısmının da görevlilerin kontrolünde camiyi ziyaret ettiği görüldü.
 
 Sabah ezanının okunmasıyla birlikte kalabalığın daha da arttığı görüldü. Görevliler tarafından geçişlerine izin verilen vatandaşların sabah namazında saf tutabilmek için camiye koşarak girdiği görüldü. Ezanın bitmesiyle birlikte vatandaşlar toplu şekilde sabah namazını kıldı. Namaz sonrası vatandaşların dua ederek Salavat-ı Şerif getirdiği görüldü.

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