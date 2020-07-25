Ayasofya Camii ibadete açıldığının ikinci günü ziyaretçi akınına uğradı

Ayasofya Camii, dün cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra tekrar ibadete açıldı. Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katıldığı namazda cami içi ve çevresinde cemaat yoğunluk oluşturmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ayasofya Camii 24 saat ibadete açık bırakılırken, camiye bugün de çok sayıda gelen oldu. Sabah saatlerinden itibaren yoğun ziyaretçi akınına uğrayan camiye gelenler çantaları aranarak içeriye alındı. Ziyaretçilerden bazılarının şükür namazı kıldığı görüldü.