24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde hazırlıklar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde müze tabelasının kaldırıldığı camide görevliler bugün de, cami girişinde danışma ve bilet satış işlemlerinin gerçekleştirildiği gişe üzerindeki "Museum Pass/Fast Track(Hızlı Geçiş) Info&sale(Bilgi ve satış)" yazıları söküldü.
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- Ayasofya Camii 24 Temmuz'a hazırlanıyor: Bilet gişesi üzerindeki yazılar söküldü
Ayasofya Camii 24 Temmuz'a hazırlanıyor: Bilet gişesi üzerindeki yazılar söküldü
DHA | 17 Temmuz 2020 Cuma - 14:18 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 14:18