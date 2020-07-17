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Ayasofya Camii 24 Temmuz'a hazırlanıyor: Bilet gişesi üzerindeki yazılar söküldü

DHA |  17 Temmuz 2020 Cuma - 14:18 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 14:18

Ayasofya Camii girişinde danışma ve bilet satış işlemlerinin gerçekleştirildiği hızlı geçiş gişesi üzerinde bulunan yazılar söküldü.


24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde hazırlıklar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde müze tabelasının kaldırıldığı camide görevliler bugün de, cami girişinde danışma ve bilet satış işlemlerinin gerçekleştirildiği  gişe üzerindeki "Museum Pass/Fast Track(Hızlı Geçiş) Info&sale(Bilgi ve satış)" yazıları söküldü. 
 
 

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Ayasofya 24 Temmuz gişe
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