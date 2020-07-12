Danıştay 10. Dairesi kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya yeniden cami oldu. Yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi ile ilgili her detay pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Ayasofya cami imamı kim oldu? İşte Ayasofya Cami imam ve müezzini ile ilgili detaylar...

Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasını sağlayan kararın açıklanmasının ardından Ayasofya 'da ibadet başta olmak üzere mozaikler, fresklerin ne olacağı hatta imam olarak kimin atanacağı da merak konusu oldu. Peki, Ayasofya cami imamı kim oldu? İşte Ayasofya Cami imam ve müezzini hakkındaki detaylar...

AYASOFYA CAMİ İMAMI KİM?

Ayasofya'da imam olarak atanan Önder Soy 2016 yılından bu yana görevine devam ediyor. Ayasofya'da müezzin olarak görev yapan isim ise Ahmet Toraman. Ayasofya müzezzini Ahmet Toroman geçtiğimiz yıl Ayasofya Camii'ne atandı ve görevine devam ediyor.

Kurra Hafız Önder Soy, Ayasofya'da ezan okumanın farklı bir heyecanı olduğunu ifade ederek, duygularını şöyle dile getirdi: "Çok güzel ezan okuyan meslektaşlarımız ara sıra gelir buraya. Bacaklarının titrediklerini görürüm. Ben yaşamıştım bunu, 'Acaba onlarda da oluyor mu' diye bakarım. İnsan heyecandan titrer. Ayasofya'da imamlığa başladığım ilk hafta Fatiha Suresi'nde şaşırdım. Beş yaşındaki çocuk bile Fatiha okur. Ben kurra hafızım, Fatiha'da şaşırılır mı ya? 'İhdinessırat el-müstakim' bitti, gerisi gelmiyor. Bazı şeyler anlatılmaz yaşanır. O heyecan hiçbir zaman gitmedi. Her ezan vakti geldiğinde aynı heyecanı yaşıyorum. Geçen gün burada ezan okurken ben mikrofonu düşürdüm, bir mikrofon 250 gram, ama heyecandan düşürdüm."

İMAM VE MÜEZZİN ATAMASI YAPILACAK!