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Ayasofya 86 yıl sonra mahya ile buluştu

AA |  08 Mayıs 2021 Cumartesi - 17:18 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 17:18

Ayasofya-i Kebir Camisi, Kadir Gecesi'nde mahya ile aydınlatıldı.


Ayasofya-i Kebir Camisi Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 86 yıl sonra ibadete  açılan Ayasofya Camisi’nde, ramazan ayına özel olarak mahya kurulması için  hazırlıklar tamamlandı. Vali Ali Yerlikaya, mahyaların hazırlanma sürecinde de ziyaret ettiği  mahya ustası Kahraman Yıldız'la birlikte mahyaya ampulleri taktı.
 Uzun yıllar sonra Ayasofya’da mahya kurulduğunun altını çizen  Yerlikaya, "Mahya kültürümüz Osmanlı’dan kalan çok özel bir geleneğimiz. Bu  mübarek ayda, Ayasofya’da başka bir ilk yaşansın, bu kutsal mekan mahya ile  buluşsun, ışıl ışıl olsun istedik. Bu niyetle, Kahraman ustamızla bir araya  geldik, o da Ayasofya için kolları sıvadı, ekibiyle birlikte çalışmalara  başladı." dedi.
 
 Atölyeyi ziyaretinde kısa süreliğine de olsa Kahraman Usta’ya çıraklık  yaptığını söyleyen Yerlikaya, "Ayasofya mahyamız, bin aydan daha hayırlı olan  Kadir Gecesi’ne yetişecek. Ayasofya, mahyasındaki  ‘La ilahe illallah’ yazısıyla  da İstanbul’umuzu aydınlatacak." diye konuştu.
 Ayasofya’yı aydınlatan mahyaların hazırlıklarının tamamlanmasıyla  birlikte Vali Yerlikaya şalteri açtı ve Kadir Gecesi için mahyaların ışıkları  yandı. Ayasofya Camisi’ndeki bu tarihi ana tanıklık eden Yerlikaya, "Mahyamızdan  ışıklarımız tüm İstanbul semalarına en güzel şekilde yansıyor." dedi.
 
    Kadir Gecesi’ni de tebrik eden Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:  "Başta İstanbullu hemşehrilerim olmak üzere bütün ülkemizin, gönül  coğrafyamızın Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum. Duaların kabul olduğu bu özel  gecede inşallah salgın günlerinden bir an önce kurtulmayı diliyorum."
 
  
 
 

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