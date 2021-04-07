Ayak sağlığını ihmal etmeyin!

Yapılan araştırmalar her 10 kişiden 8'inin ayak problemi yaşadığını gösteriyor. Ayak tırnağından kronik ayak ağrısına kadar yaşanan tüm problemler ne kadar sürdüğüne bağlı olarak, kişinin genel yaşam kalitesini ve sağlığını potansiyel olarak etkiliyor. Bu yüzden hem kış hem de yaz aylarında ayak bakımı önem kazanıyor. Peki, Ayak sağlığı için ne yapılmalı? Podolog Didem Akçam ayak bakımı ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Gözlerimiz ruhumuza açılan pencerelerse, ayaklarımız da genel sağlığımızın en önemli parçası. Pek çok uzmana göre ayaklar, yaşlandıkça vücudu yansıtma eğilimindedir. Vücudumuzun tüm yükü ayaklarımızda olduğu için pek çok sorun ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Geçmeyen ayak ağrısı veya günlük aktivitelerinizi engelleyen bir sorun yaşıyorsanız, ayaklarda acı ve rahatsızlığın olmasını beklemeden mutlaka bir ayak hastalıkları uzmanından görüş alınmalı. Hem kış hem de yaz aylarında ayak bakımının ihmal edilmemesini öneren Podolog Didem Akçam ayak bakımı ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Kış aylarında havasız kalan ayaklarımızın sağlığı ve bakımı, yaz yaklaşırken daha da önem kazandığını belirten Podolog Didem Akçam, "Latinceden Türkçemize geçen ve kelime açılımı Podos- (ayak) ile -loji (bilim) eklerinin birleşmesiyle türemiş bir terim olan Podoloji; ayakta oluşan hastalıkları tanımlayan ve ayakların sağlıklı bakımı ile ilgili çalışmalarını kapsayan bir bilim dalının adı. Ayak sağlığı sorunlarının tedavi ve bakımı üzerine bilim dalı olan “podoloji” alanında faaliyet gösteren merkezler modern teknolojik ekipmanları ve deneyimli kadrosu ile hizmet verirken yaşam kalitesini artıracak alışkanlıklar da oluşturuyor." diyor.

AYAK SAĞLIĞINIZI İHMAL ETMEYİN!

Deneyimli uzman podologları ile ayak sağlığı ve tedavisi için hizmet verdiklerini belirten Didem Akçam, “Vücut ağırlığımızın tüm yükünü taşıyan ve büyük baskı altında olan ayakların bakımını ihmal etmemek gerekiyor. Ayak sağlığının önemini anlatmak, eksikliğinin yol açabileceği problemler hakkında farkındalık yaratmak ve farklı terapiler ile hayat kalitesini artıracak alışkanlıklar oluşturabilmek için hizmet veriyoruz. Kliniğimizde ayağın fizyolojisine bağlı olarak tırnak ve ayak deformasyon uygulamaları, tırnak mantarı, nasır, batık tırnak, çatlak topuk, diyabet, hamile ve spor cu ayak bakımı gibi ayak ve tırnakla ilgili uygulamaları yapıyoruz.” dedi.

TIPTA YENİ BİR ALAN

Podoloji birimlerinin hızla yayıldığından bahseden Didem Akçam, tıpta yeni bir alan sayılsa da hastanelerde podoloji bölümlerinin hızla çoğaldığına dikkat çekerek, “her hastanın ayağına özel tedavi girişimleriyle bu alandaki tedavi seçenekleri de hızla çoğalıyor.” dedi.

AYAK SAĞLIĞI HAMİLELER VE SPORCULAR ÖNEMLİ

Özellikle hamileler ve sporcular için ayak sağlığının oldukça önemli olduğuna değinen Akçam, gebeliğin ilk üç ayından itibaren anne adaylarına ayak sağlığı merkezlerinde medikal ayak bakımı hizmeti almalarını önererek şunları söyledi;

“Anne adayları hamileliğin ilerlemesiyle birlikte şişen, büyüyen ve terleyen ayaklar sebebiyle, tırnak batmaları, mantar enfeksiyonları, siğil veya nasırlarla karşılaşabiliyor. Ayrıca yine hamilelikte alınan kilolar sonucu ayaklara binen yük ayakta, dizde ve belde ağrıların oluşmasına neden olur. Tüm bunların çözümüne yönelik tabanlıklar ve daha birçok alt ekstremite sakatlanmasında tedaviye yardım etmeye yönelik uygulamalar söz konusudur. Bu durumlar hemen hemen tüm gebelerin yaşadığı sorunlardır ve ayak sağlığına, bakımına önem verilerek önlenmesi mümkündür. Kadınlar özellikle hamileliğin ilerleyen döneminde eğilip ayaklarına bakım yapamayacakları için profesyonel bir yardım almalarını öneriyoruz.”

Benzer bir durumun sporcular için de söz konusu olduğunu belirten Didem Akçam, “Sporcular, pek çok insana oranla ayaklarını fazla kullanıyorlar. Spor müsabakalarının yanı sıra antrenmanlarda da yaşanan yoğun tempo ve gerçekleştirilen spor faaliyeti doğrultusunda artan ayak hareketiyle birlikte uzun süren havasızlık; deri ve tırnak hastalıları için elverişli bir ortam sunuyor. Bu nedenle sporcuların branş ayrımı gözetmeksizin periyodik olarak ayak bakımlarını yaptırmaları önem taşıyor. Ayaklarda oluşması muhtemel enfeksiyonların önüne, düzenli ayak bakımı uygulamaları ile geçilebiliyor.” dedi.