Ayak bileğindeki şişlik kolesterol habercisi olabilir

Kalp sağlığını tehdit eden yüksek kolesterolün genellikle sinsi seyrettiğine dikkati çeken Prof. Dr. Bilal Boztosun “Ayak bileğinin arkasında sarı renkli yağ bezeleri veya yumrular yüksek kolesterol için uyarı olabilir. Ayrıca gözün iç köşesine yakın, genellikle sarı renkteki küçük kolesterol topakları veya gözün renkli kısmı olan irisin etrafındaki soluk beyaz halka da kolesterol işaretidir” dedi.

Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp sağlığı açısından büyük risk taşıyan yüksek kolesterolün fiziksel belirtilerine karşı önemli açıklamalarda bulundu.

Kanda kolesterol adı verilen çok fazla yağlı madde bulunmasına yüksek kolesterol denildiğine değinen Prof. Dr. Boztosun, “Yüksek kolesterol büyük ölçüde asemptomatik bir durumdur. Ancak genetik sebeplerle yüksek kolesterol seviyelerine sahipseniz, bu aşil tendonunuzda görünen sarı yumrularla belirti verebilir. Sürekli olarak yüksek LDL kolesterol seviyeleri ki bu da kötü kolesterol türüdür, kalp hastalığı riskinizi artırabilir. Ne yazık ki yüksek kolesterol değerine sahip olmak büyük ölçüde şikayet yaratmaz, bu nedenle kolesterol seviyenizi belirlemenin tek yolu kan testi yaptırmaktan geçer” diye konuştu

GÖZ ÇEVRESİNDEKİ BELİRTİLERE DİKKAT

Kolesterol yüksekliğinde genetik faktörün de rol aldığını belirten Prof. Dr. Boztosun, belirtilerle ilgili şöyle devam etti:

“Kanınızda son derece yüksek kolesterol seviyelerinin bulunduğu genetik bir durum olan ailesel hiperkolesterolemi (FH) varsa bu durumda genetik kolesterol yüksekliğine yol açabilir. Ayak bileğinizin arkasındaki aşil tendonunuzdaki kolesterolden kaynaklanan şişlikler, bir diğer yüksek kolesterol işareti olabilir. Ayrıca ksantelazmalar dediğimiz gözün iç köşesine yakın genellikle sarı renkteki küçük kolesterol topakları da bir diğer belirtilerdendir. Korneal ark dediğimiz durum ise gözünüzün renkli kısmı olan irisinizin etrafındaki soluk beyaz bir halkayı ifade eder. 50 yaşın altındaysanız ve kornea arkınız varsa, FH'ye sahip olduğunuzun güçlü bir işaretidir.”

BU DURUMLAR KOLESTEROLÜ YÜKSELTİYOR

Prof. Dr. Bilal Boztosun, aslında çoğu insanın ailesel kolesterol yüksekliği ile bağlantılı olmayan yüksek kolesterol seviyeleri yaşadığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: