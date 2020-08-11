Ay çekirdeği ve cevize yeni gümrük vergisi belirlendi

Kuruyemiş sektörünün lokomotif ürünü olan çerezlik ay çekirdeğinde yüzde 27 olan gümrük vergisi yüzde 3 olarak değiştirildi. Resmi Gazete’de bazı ürünlerde uygulanacak yeni gümrük vergisine ilişkin açıklamalarda bulunan TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman, yeni vergi uygulamasının sektördeki haksız rekabetin önüne geçtiğini belirtti.

Resmi Gazete ’de yayınlanan İthalat Rejimi Kararına ilişkin yayınlanan Ek Kararda yer alan bazı ürünlerde uygulanacak yeni gümrük vergisine göre kuruyemiş sektörünün lokomotif ürünü olan çerezlik ay çekirdeğinde yüzde 27 olan gümrük vergisi yüzde 3 olarak değiştirildi. Bu vergi oranına ek olarak ton başına 240 Euro Toplu Konut Fonu uygulaması kararlaştırıldı. Yeni değişikliklere göre cevizde yüzde 15 olan gümrük vergisi yüzde 4’e düşürülürken kabuklu ceviz için ton başına 300 Euro; kabuksuz ceviz için ise 690 Euro Toplu Konut Fonu uygulamaya geçti.

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İŞ Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman uygulanan yeni değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hüsamettin Karaman, “Corona virüs salgınından geçtiğimiz bu günlerde ay çekirdeği fiyatlarında artışlar uygulandı, tüketicinin artan talebi karşısında fiyatlar su istimal edildi. Bu yeni düzenleme ile ay çekirdeği fiyatları hak ettiği istikrara kavuşacak. Tüketicilerin fahiş fiyatlarla karşılaşmasını ciddi ölçüde engelleyecek yeni uygulamayı destekliyoruz” diye konuştu.

‘RANTIN ÖNÜNE GEÇİLDİ’

Gümrük vergisinde uygulamasında yaşanan sıkıntıları gidermek için atılan çok doğru bir uygulama olduğunun altını çizen Karaman, “Bu karardan önce, yüksek gümrük verisi ve gözetim fiyatında doğan masraflar sebebi ile ülkemize yıllardır yasal olmayan yollardan ay çekirdeği ve ceviz girişi olmaktaydı. Ay çekirdeği düşük kıymet beyan edilerek yağlık olarak veya başka cins mal adı altında da ülkeye sokulabiliyordu. Bu karar öncesindeki yanlış gümrük vergisi uygulamaları ile illegal yollardan gelen cevizden bazı firmalar 500 milyon TL ilave rant sağlıyordu” dedi.

‘KURUYEMİŞ İTHALATININ ÖNÜ AÇILDI’

Ay çiçeği ve ceviz üzerinden adaletsizce rant sağlanmasının önüne geçecek yeni vergi uygulamasına dikkat çeken Başkan Hüsamettin Karaman haksız rekabetin önüne geçileceğini duyurdu. “Ayrıca hem ceviz hem ay çekirdeğinde yüksek gözetim fiyatı uygulaması ile bazı ithalatçılar gözetim belgesi yükümlülüğünü bertaraf etmek amacıyla ek ve yüksek oranda vergi ödemeleri halinde, bu vergilerin iadesi ve iptali için kamuya dava açarak fazla ödemeleri devletten faiziyle iade alıyorlardı. Bu vergi iadesini almayı planlayan organize firmalar piyasada düşük fiyatlar ile haksız rekabete sebep oluyor, piyasada monopol piyasa oluşturup sanayiciyi kendi ithalatını yapamaz hale getiriyorlardı. Bu karar, adaletli bir şekilde ithalat yapmanın yollarını açmıştır” diyerek sözlerine devam eden Karaman, yeni uygulanan vergi uygulamasının tüm kuruyemiş üreticilerinin de yararına olduğunun altını çizdi.

TARIM İL MÜDÜRLÜKLERİ GEREKLİ KONTROLLERİ YAPACAK

Devletin vergi kaybına da değinen Karaman, “Tüm bu durumlar, sektörümüzde haksız rekabete ve devletin vergi kaybına sebep olurken, aynı zamanda üreticilerimize de dolaylı yoldan zarar veriyordu. 20 Ağustos’ta yürürlüğe girecek olan bu karar, yerli üreticinin şu anki piyasa fiyatları üzerinden para kazanabilmesine fırsat vermektedir. Yeni karardaki Toplu konut fonları ile uygulama sağlam zemine oturtulmuş; devletin vergi kaybının önüne geçilmiştir. Ayrıca, bu karar ile yasal yollardan girişi artacak olan ay çekirdeği ve cevizin artık Tarım İl Müdürlükleri tarafından gerekli kontrolleri yapılabilecek, ülkemize kaliteli ve sağlıklı ürünlerin girişi de artacaktır” diye belirtti.

ÇEREZLİK AY ÇEKİRDEĞİNİN PAZARDAKİ GÜCÜNÜ ARTIRACAK

Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin ihracatı destekleyici etkisinin tartışıldığı günlerde, çerezlik ay çekirdeğinin iç pazarın yanı sıra dış pazardaki rekabet gücünü artırmak için; tarımsal üretimde kalite verimlilik ve çeşitlilik artışının, ürünlerin standart hala getirilmesinin, gerçek üreticinin maliyetlerini düşürmenin öneminin de asla yadsınamayacağını vurgulayan Karaman, “Ay çekirdeği üretimi ve ihracatında Türkiye’nin gücü yıldan yıla artmaktadır. Bu noktada uygulanan doğru uygulamalarla yerli üretici hak ettiği değeri görecektir. İllegal yollardan, sağlıksız ve kalitesiz ürünleri kuruyemiş pazarından uzaklaştıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni uygulana vergilerle sağlıklı ve kaliteli ürünler halkla buluşacak” dedi.