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Ay’a ayak basma hedefi, bilimsel değil siyasi güdülerle şekillendi

AA |  20 Temmuz 2020 Pazartesi - 15:22 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 15:22

İnsanoğlunun Ay’a ilk ayak bastığı günün üzerinden 51 yıl geçti. Astronot Neil Armstrong'un "bir insan için küçük fakat insanlık için büyük" diye tasvir ettiği adıma giden yolun taşları, ABD ile Sovyetler Birliği (SSCB) arasında güç mücadelesinin gölgesinde döşendi.


ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) yayımladığı Beyaz Saray görüşme  tutanakları,  Ay’a ilk insanlı seferi düzenleme hedefinin, ABD Başkanı John F.  Kennedy liderliğindeki Amerikan yönetiminin gözünde, uzayın bilimsel amaçlarla  anlaşılması amacından çok Soğuk Savaş rekabetinin bir cephesi olarak görüldüğünü  ortaya koyuyor.
 
NASA’nın bütçe hedeflerinin konuşulduğu 21 Kasım 1962 tarihi  toplantıda Kennedy ile NASA Direktörü James Webb arasında geçen diyaloglar,  dönemin siyasi iradesinin uzay konusunda bilim camiasından farklı önceliklere  sahip olduğuna işaret ediyor.
 
"Hoşumuza gitsin veya gitmesin, bu bir yarış"
Tutanaklara göre, görüşmenin bir noktasında Kennedy, Webb’e, "Sence bu  program (Apollo programı/NASA’nın İnsanlı Ay görevi) Ajansın en önemli önceliği  mi?" diye sorduğunda NASA Direktörü, "Hayır efendim, bence en öncelikli  programlardan birisi." diyerek yanıt verdi.
 
Webb, uzay yolculuğunun ancak uzayın daha iyi anlaşılmasıyla mümkün  olduğunu, bunun için farklı disiplinlerdeki bilimsel araştırmalara ihtiyaç  duyulduğunu ve kurumun önceliğinin bu olması gerektiğini belirtti.
 
Webb’in açıklamasına itiraz eden Kennedy, "Jim, bence bu (Ay’a gidiş)  en önemli öncelik. Diğer (bilimsel) programlarda altı aylık, dokuz aylık  aksamalar olabilir, bunun stratejik bir sonucu olmaz fakat bu siyasi nedenlerle  önemli, uluslararası siyasi nedenlerle. Hoşumuza gitsin veya gitmesin, bu bir  yarış." ifadelerini kullandı.
 
Sovyetler Birliği’nin uzay yarışını iki tarafın siyasal sistemleri  açısından sınama olarak gördüğünü savunan Kennedy, "Yaptığımız her şey Ruslardan  önce Ay’a gitmeye odaklanma üzerine olmalı." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Uzay o kadar da ilgimi çekmiyor"
Ay görevi birinci öncelik haline getirilmezse kamuoyunu NASA’nın büyük  çaplı bütçe harcamalarına ikna etmenin mümkün olmayacağını vurgulayan Kennedy,  şunları kaydetti:
"Bu (Ay görevi), NASA’nın en öncelikli programı, ABD hükümetinin de  savunmadan sonraki en önemli önceliği olmalı. Yaklaşımımız bu olmalı, bu konuda  açık olmalıyız. Aksi halde bu kadar para harcamanın anlamı yok çünkü uzay o kadar  da ilgimi çekmiyor. Kanımca iyi bir şey, bilgi sahibi olmakta fayda var ve ciddi  kaynak ayırmaya da hazırız fakat burada tüm bütçeyi ve ülke içi harcamaları  sarsacak düzeyde fantastik bir harcamadan söz ediyoruz. Bunu meşrulaştırmanın tek  yolu, ‘Onları yenmek istiyoruz, birkaç yıl geriden geldik fakat Tanrı’nın  izniyle, onları geçtik.’ demek."
 
Görüşmenin ortasında odadan ayrılmak üzere ayağa kalkan Kennedy, Webb  ve yardımcılarından, kendisine NASA’nın tüm bilim programlarını Ay görevine  sağlayacağı yarar açısından değerlendirip bütçe önerilerini ona göre  düzenledikleri bir yazılı not iletmelerini isteyerek toplantıyı terk etti.
 
Kennedy, NASA yetkilileriyle söz konusu toplantıyı yaptığında, ABD  uzay yarışının önemli kilometre taşlarını geçerken sürekli rakibinin gerisinde  kalıyordu. O tarihte Sovyetler Birliği, uzaya ilk uyduyu yollamış ve ilk insanlı  uzay seferini gerçekleştirmişti.
 
Soğuk Savaş ve uzay yarışı
İnsanlığın uzay macerasını harekete geçiren şey, keşif güdüsünden çok  egemenlik mücadelesi oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından  dünyanın iki süper gücü haline gelen ABD ve Sovyetler Birliği (SSCB), ellerindeki  nükleer silahlarla uzak coğrafyalardaki hedefleri vurabilmek üzere kıtalar arası  güdümlü füze sistemleri geliştirmeye başladı. Uzun menzilli roketler, Dünya'nın  alçak yörüngesine yapay uydular taşımaya da olanak sağlıyordu.
 
Uzay yarışı önce uydu yarışı olarak başladı. SSCB, 4 Ekim 1957'de  "Sputnik 1" uydusunu uzaya fırlatarak bu alanda bir ilki gerçekleştirdi. ABD,  yaklaşık 4 ay sonra, 31 Ocak 1958'de, "Explorer 1" uydusunu Dünya yörüngesine  yollayarak karşılık verdi.
 
Gagarin uzaya çıkan ilk insan oldu
Uydulardan sonra sıra Dünya yörüngesinde insanlı seferler yapmaya  geldi. Bunun için her iki ülke de tek kişilik uzay kapsülleri geliştirmeye  başladı. SSCB, Vostok Programı kapsamında geliştirdiği roket ve kapsülle rakibini  bir kez daha geride bıraktı.
 
Rus kozmonot Gagarin, 12 Nisan 1961'de "Vostok 1” uzay kapsülü içinde  Dünya yörüngesinde bir tur attıktan sonra yeryüzüne döndü. Vostok 1'in bu seferi,  insanoğlunun ilk uzay yolculuğu olurken, Gagarin de uzaya çıkan ilk insan olarak  tarihe geçti.
 
SSCB, 1963 yılına kadar Vostok kapsülleriyle uzaya 5 kozmonot daha  gönderdi. ABD ise aynı yıllarda Gemini uzay kapsülleriyle 2 astronotla yörünge  altı, 4 astronotla da yörünge uçuşları gerçekleştirdi.
 
Ay yarışı
20 Ocak 1961’de başkanlık görevine başlayan Kennedy, Gagarin’in  yörünge seferinin ardından Sovyetler’in uzay yarışında ipi göğüslemek üzere  olduğunun farkına varmıştı.  
 
Üstelik Kennedy’nin ilk görev aylarında ABD’nin desteklediği Kübalı  muhaliflerin Domuzlar Körfezi çıkarmasında başarısızlığı, Ada’da Fidel Castro  yönetimini güçlendirmiş ve yeni sosyalist rejimini SSCB’ye yakınlaştırmıştı.
 
Ertesi yıl Küba Füze kriziyle tırmanan gerilim, Sovyet tehdidini  ABD’nin kapısına kadar getirmişti.
 
Kennedy, Soğuk Savaş’ın ABD açısından bu en karanlık günlerinde ülkeye  yeni bir umut aşılamak istiyordu.
 
ABD Başkanı, Beyaz Saray’daki NASA yetkilileriyle yaptığı toplantıdan  iki ay önce, 12 Eylül 1962'de, Teksas eyaletinin Houston kentinde Rice  Üniversitesi Stadyumu’nda yaptığı konuşmada, uzay yolculuğunun yeni hedefi olarak  Ay'ı işaret etti ve 10 yıl içinde Ay'a insan yollama sözü verdi.
 
NASA bu amaçla Apollo programını başlattı.
 
İnsansız ay seferleri
Ayak basma hedefinden önce her iki ülke de Ay'a insansız yüzey  araçları ve uydular yollama girişimlerinde bulundu. SSCB'nin başarısız 5  denemesinin ardından 14 Eylül 1959'da "Luna-2" uzay aracı Ay yüzeyine sert iniş  yapmayı başardı. 6 Ekim 1959'da Luna-3 uzay aracı Ay'ın uzak yüzünden Dünya'ya  fotoğraflar yolladı.
 
ABD, Luna programına karşılık 1959'da başlattığı Ranger programıyla  benzer girişimlerde bulundu. 5'i başarısız olan, 1'i iptal edilen girişimlerin  ardından Ranger 7 uzay aracı 31 Temmuz 1964'te Ay yüzeyine sert iniş yaptı.
 
Kennedy, öldürülmeden önce Sovyetler'e ortak Ay programı teklif etti
Kennedy 22 Kasım 1963'te suikaste uğrayarak hayatını kaybetmesinden  önce, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada ABD  ve Sovyetler Birliği'nin ortak Ay programı yürütmesini teklif etti.
 
Teklif dönemin SSCB lideri Nikita Kruşçev tarafından başta kabul  edilmese de yakınları, yakın tarihlerde, Kennedy'nin öldürülmesinden önce  Kruşçev'in iki ülkenin programlarının uyumlaştırması fikrine yakın olduğu ileri  sürdü.
 
Kennedy'nin ölümünün ardından göreve gelen Başkan Yardımcısı Lyndon B.  Johnson, Apollo programını Kennedy'nin mirası görerek sürdürdü.
 
Aralık 1968'de astronotlar Frank Borman, James Lovell ve William  Anders'ı taşıyan "Apollo 8" uzay mekiği Ay yörüngesini 10 kez katetmeyi başardı.
 
Ardından 21 Temmuz 1969'da astronotlar Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve  Michael Collins'i taşıyan "Apollo 11" mekiği Ay yüzeyine iniş yaptı. Neil  Armstrong, bu sefer sırasında Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
 
Armstrong ve onun ardından yüzeye adım atan Aldrin'den sonra ABD  1972'ye kadar Ay yüzeyine 10 astronot daha çıkardı.
 
Bu arada, SSCB de aynı yıllarda Ay'a insan yollamak üzere üç kişilik  Soyuz mekiklerini üretmeye başladı fakat mekiği yüzeye indirebilecek güçte roket  geliştiremediğinden Ay misyonuna 1974'te son verdi.
 
Beyaz Saray'da 1962'de gerçekleşen konuşmanın taraflarından  Kennedy'nin adı NASA'nın Florida'daki uzay merkezine verilirken, eski NASA  Direktörü James Webb'in adının, Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması  öngörülen, 31 Ekim 2021'de uzaya fırlatılacak yeni nesil uzay teleskobunda  yaşatılması planlanıyor.
 

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