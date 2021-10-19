2019 yılının son aylarında Çin’e başlayan koronavirüs salgını dünyadaki etkisini sürdürüyor. Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 milyonu geçti. Aylar geçtikçe, virüsün yeni mutasyonları ortaya çıktı. İngiltere’de oraya çıkan AY.4.2 Delta varyantı da bunlardan biri. Peki, AY.4.2 Delta varyantı nedir, nerede görüldü? Delta varyantı AY.4.2 daha mı bulaşıcı?

Koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Salgında ikinci yıla geride bırakacağız. Aşı ve toplumsal bağışıklıkla salgının bitmesi beklenirken ortaya çıkan yeni mutasyonlar salgının seyrini değiştiriyor. Şimdi de ortaya AY.4.2 Delta varyantı çıktı. AY.4.2 Delta varyantı nedir, nerede görüldü? Delta varyantı AY.4.2 daha mı bulaşıcı?

AY.4.2 Delta varyantı nedir, daha mı bulaşıcı?

Financial Times'ta yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı Delta varyantı mutasyona uğradı. Söz konusu mutasyona AY.4.2 ismi verildi. AY.4.2 varyantının yüzde 10 ile 15 oranında daha bulaşıcı olduğu belirlendi.

London College Üniversitesi Genetik Enstitüsü’nde görevli bilim insanı François Balloux, "Eğer ilk incelemelerimiz doğruysa AY.4.2, pandeminin başladığı günden beri karşımıza çıkan en bulaşıcı Koronavirüs türü" dedi.

University College London Genetik Enstitüsü müdürü Francois Balloux, “AY.4.2, muhtemelen 'Soruşturma Altındaki Varyant' rütbesine yükseltilebilir” derken, “Bu noktada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ona adlandırma sistemi altında bir Yunan harfi atayacaktır” diye konuştu.