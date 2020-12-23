Avusturyalı otomobil tutkunu koleksiyonuna 80’inci Porsche'u ekledi

Avusturya’nın başkenti Viyana 'da yaşayan Ottocar J, (80), 80’inci kez Porsche marka otomobil satın aldı. Bunun ardından Ottocar J, Porsche Topluluk Yönetimi tarafından Porsche amblemini bir kaputun üzerine takmasına izin verilen ilk müşterilerden biri oldu.

Araba koleksiyonu için bir özel bir malikane de inşa eden Ottocar J, çocukluğunda kurduğu hayaline ilk adımı 1972’de sarı renkli 911 E alarak attığını söyledi.

Otomobil tutukunu Ottocar J,söz konusu lüks marka araç tutkusunun yaklaşık 50 yıl önce aynı marka bir otomobilin yanından geçmesiyle başladığını ifade etti.

Öte yandan, tutkusu giderek artan Ottocar J'nin koleksiyonunda şu ana dek 38 adet aynı marka araç bulunuyor. Aralarında 8 silindirli nadir motorlu 910, orijinal Fuhrmann motorlu 904 ve beraber hala klasik otomobil yarışlarına katıldığı 917 gibi modeller de yer alıyor.